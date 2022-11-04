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「進口冰磚奶」衝擊市場？酪農護生計促政府重視

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
酪農產業提出兩大建議，一為希望牛羊進口牧草，也能比照玉米黃豆進口減免營業稅；另為希望主管機關重視進口「濃縮冰磚乳」還原使用，混雜在乳製品中問題。本報資料照片
酪農產業提出兩大建議，一為希望牛羊進口牧草，也能比照玉米黃豆進口減免營業稅；另為希望主管機關重視進口「濃縮冰磚乳」還原使用，混雜在乳製品中問題。本報資料照片

酪農業者日前聚會研商，針對當前台灣乳業問題與因應策略，提出兩大建議訴求，一為牛羊進口牧草比照玉米黃豆進口減免營業稅；以及目前進口的「濃縮冰磚乳」還原使用，混雜在乳製品中，不易追查，不僅有混充之嫌，也衝擊國內業者，希望農委會重視。

農委會表示，進口牧草降稅問題，目前仍在盤點研議當中；而濃縮冰磚乳問題，會朝市場區隔標示，提升產業競爭力努力。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，國內每年進口「濃縮冰磚乳」約1至2萬噸，這些濃縮冰磚乳加水還原後（約4至7萬噸），就變成鮮乳在市面上混雜行銷；他說，這個品項的進口編號，混雜在其他乳製品裏面，依照進口報關資料並不容易追查；不僅衝擊酪農產業，也嚴重蒙騙消費者，提醒有關單位重視。

他表示，酪農產業代表已經在乳價評議委員會反映多年，但政府仍未能處理，不僅影響酪農業，也會以饗消費者權益。

而今年國際通膨嚴重，加上俄烏戰爭影響，原物料價格飆漲，酪農的牧草、飼料價格飆漲超過四成，酪農被壓得喘不過氣，也因此今年調整一次生乳收購價，但仍盼牧草採購關稅比照大豆玉米等大宗物資調降營業稅。

根據業者推估，包括苜蓿、甜燕麥、百慕達等進口的各式草料來說，每公斤漲幅超過4元，原本約12元，現在已達15、16元，甚至依照不同品項品質，到18、20元都有。

方清泉表示，今年玉米、大豆等雜糧進口免徵營業稅5％，藉以降低養豬、雞鴨鵝成本、但養牛羊的進口牧草（約4至5萬噸），卻沒有列入減稅範圍，同樣都屬於畜牧業者，行政待遇嚴重不均。乳業協會會在最短時間內彚整成專案，希望呈請農委會作為施政方針。

農委會 俄烏戰爭 飼料

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