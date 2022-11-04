低頭族當心駝背酸痛！每天「手指、手腕體操」找回失去的背肌
現代人手機不離身，然而若是長時間使用手機，很容易養成不良習慣，增加身體方面的負擔。近來日本媒體，就針對這種狀況加以說明，並分享可以改善的簡易體操。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，包括操作手機在內，任何需要長時間低頭的姿勢，都會因為長時間駝背的關係，造成背部肌肉萎縮，脖子、肩膀和腰部等主要關節負擔過重，容易引發疼痛與傷勢等副作用。此外，大腦也會因為血液傳導不順的關係，影響思考效率。
想改善萎縮的背肌，可以參考以下兩種簡易體操：
一、手指體操
1.手掌向外折，慢慢地延伸手指，指縫間也盡可能張開。
2.手掌向內靠攏，慢慢縮入手指呈握拳姿勢。記住別太用力。
3.重複前兩個步驟。建議一組做十次，每天做兩組。
二、手腕體操
1.手掌往外折，手指打開，手臂向上延伸。
2.一邊慢慢伸展背部，一邊將手臂往背後延伸。
3.再將手往上，慢慢地舉到過頭後方。
4.慢慢重複2到3之間上下延伸的動作。建議一組做十次，每天做兩組。
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