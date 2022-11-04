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北台灣愈晚愈濕冷！明晨平地探16度 下周「這時」天氣好轉

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北台灣愈晚愈濕冷 明晨平地探16度

聯合報／ 記者董俞佳葉冠妤／台北即時報導
吳德榮表示，今起冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣越晚越濕冷，明起兩天北台灣平地最低氣溫16度。記者陳正興攝影／報系資料照
吳德榮表示，今起冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣越晚越濕冷，明起兩天北台灣平地最低氣溫16度。記者陳正興攝影／報系資料照

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，東北季風增強、水氣增多，今起冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣越晚越濕冷，明起兩天北台灣平地最低氣溫16度，其他地區早晚涼冷，注意保溫。下周一冷空氣逐漸減弱，恢復北舒適南微熱、早晚涼的天氣。

今晨截至4時53分各地平地最低氣溫為：北部新北貢寮區19.6度、中部嘉義民雄21.1度、南部高雄大樹區21.3度，東部宜蘭五結、台東鹿野鄉20.9度；比昨晨略升。

吳德榮表示，今、明兩天東北季風增強，台灣附近水氣增多，桃園以北、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全。新竹以南為多雲時晴的天氣、近山區偶有局部短暫雨的機率；下周日(6日)水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

北台灣也要留意氣溫驟降。吳德榮表示，今起冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，其他地區早晚涼冷；明晨及下周日晨，北台平地最低氣溫約可降至16度左右。今日各地氣溫：北部17至24度，中部19至30度，南部20至31度，東部18至29度。

吳德榮表示，下周一大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下周二水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。下周三、四天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，北舒適南微熱、早晚涼。

今晨4時30分雷達回波合成圖顯示，迎風面回波消長，東北部海面有較強回波(左圖)、累積雨量圖顯示，東北部、大台北有雨，桃園及花蓮地區零星飄雨(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」
今晨4時30分雷達回波合成圖顯示，迎風面回波消長，東北部海面有較強回波(左圖)、累積雨量圖顯示，東北部、大台北有雨，桃園及花蓮地區零星飄雨(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」

吳德榮 桃園

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