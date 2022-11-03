東北季風增強 北台灣明轉為濕涼陰雨天、降溫至22到24度

連日下雨，今天好不容易恢復好天氣，氣溫也回升，但中央氣象局說，明（4）日隨著東北季風增強，水氣增多，北台灣將再度轉為濕涼陰雨天，氣溫降至22到24度左右，周日清晨甚至只剩20度，中南部及花東地區明天白天則仍維持舒適溫暖，氣溫接近30度，但日夜溫差大。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天東北季風增強，北部、東北部天氣明顯轉差，而且會一路持續到周日，直到下周一東北季風減弱，天氣才會稍微變好。

氣溫部分，曾昭誠說，中部以北、東北部宜蘭地區明天都將轉涼，今天北部地區白天還有28度，但明天氣溫將降到只剩22、23度，周末北部白天也會只有20度上下;至於南部地區，明天還是接近30度的高溫，但日夜溫差大。

氣象局指出，下周一至周四東北季風減弱，氣溫回升，水氣稍減少；北部、宜花高溫逐漸回到26、27度，其他地區來到30度左右，感受溫暖為熱；剩下東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為晴到多雲。