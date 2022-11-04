健康主題館／按摩椅使用不當 小心肌肉發炎、中風

哪些人不適合使用按摩椅？ 圖／聯合報提供 看準現代人工作繁忙，百貨周年慶、電視廣告正推出各式按摩椅促銷活動，從大躺椅到小沙發類型，功能、尺寸愈來愈多樣。醫師提醒，使用按摩椅可不是「按得大力」、「按得久」就好，若使用不當，不但症狀沒有改善，還可能出現腳麻、肌肉發炎等問題，甚至有中風危機。

按摩可以放鬆肌肉，國泰醫院復健科主任塗雅雯表示，根據不同手法，有些是順著筋膜組織按摩，藉以治療組織或淋巴水腫，有些則可促進血液循環和幫助伸展。

按摩不當 腳腫、肩頸痛

按摩椅主要是利用滾輪擠壓等方式，幫助肌肉放鬆。塗雅雯說，現在按摩椅的設計愈來愈進步，有些會標榜「手感」以及「沿著肌肉走向」進行按摩，因此在使用上算是滿安全的。

雖然按摩椅用於肌肉放鬆堪稱安全，不過，塗雅雯指出，診間還是會看到因按摩不當求診的病人，常主訴「按完腳腫起來」、「按完反而肩頸好痛」等。

不知靜脈栓塞 引起麻痹

塗雅雯說，常見腳腫起來的個案，往往是病人不知有深部靜脈栓塞問題，一旦使用按摩椅太大力，容易導致血栓鬆脫，隨著血液循環通往其他處，進一步引起麻痹，若不幸跑到腦部，就可能引發中風。

也有些民眾按摩完反而更痛，大多是因有「按愈大力愈好」的迷思，會將按摩椅的力道開到最強，或是當原先設定的療程結束後又一再重複使用，因此造成肌肉發炎。

按摩椅如何正確使用才會達到效果？動晰物理治療所物理治療師陳怡同表示，最好的按摩力道應該是按下去會痠，若是揉捏或滾輪的按摩力道放開，痠感就不見了。按摩時間最好不要超過30分鐘，除了怕發炎外，其實肌肉也不需要太放鬆，才能保有一定的力氣來穩住身體各部位的功能。

高度位置沒調好 反傷脊椎

使用按摩椅時也要注意坐姿和位置。陳怡同說，按摩椅的滾輪設計通常是打在肌肉上，尤其背部是針對脊柱兩側肌肉按摩放鬆，但有些民眾坐側一邊滑手機，或是高度位置沒有調好，滾輪打在脊椎上，加上急速震動，恐造成神經壓迫或是嚴重脊椎滑脫。

塗雅雯提醒，若有骨質疏鬆問題的人，應避免使用按摩椅，小心有骨折風險；血管疾病患者恐有血栓疑慮、糖尿病人的肢體末端感覺鈍化，也都不適合使用按摩椅；有開放性傷口、局部感染者亦不適合使用按摩椅，尤其要避免傷口直接接觸；腫瘤患者更不能按摩有腫瘤的部位；兒童除了身材不適合按摩椅外，也沒使用的必要。

陳怡同指出，使用完按摩椅，仍覺得不舒服，有可能其他地方出問題了，建議尋求復健科醫師或是物理治療師評估、處理。