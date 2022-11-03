長庚醫院：每年1.2萬兒童受虐 疫情焦慮加重傷害

「海王子」2個月大時被丟進水池造成重傷，他是數以萬計的兒虐個案之一，長庚醫療人員觀察到，疫情使得孩童受虐傷害加劇，至於父母不讓孩子施打一切疫苗、或不當限制飲食導致營養不良，背後可能涉及疏忽虐待。

依衛生福利部統計，近3年兒少通報人數平均每年達7.8萬人，其中醫事人員通報約5000人，長庚醫療體系通報又佔15％。長庚體系今天舉辦「兒少保護全人醫療照護研討會暨為愛發聲記者會」，邀請各界為兒少發聲，重視及保護兒童福祉及權利。

高雄長庚紀念醫院副院長龔嘉德簡報指出，官方統計近3年台灣兒少受虐人數每年平均約1.2萬人、約23名受虐兒童死亡。長庚醫院未來將走入社區，從關懷受虐兒童本人擴及脆弱家庭，建構兒少保護全人醫療照護模式。

林口長庚醫院副院長邱政洵在媒體聯訪時指出，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，社會陷入焦慮不安的情緒中，也導致受虐孩童傷害狀況加劇。

邱政洵呼籲，包括醫院、社政、警政等相關單位除通報兒少受虐及監測個案比例，也應注意遭受嚴重施虐受傷的高風險族群有沒有增加，才能真正保護被疏忽的受虐兒。

過去林口長庚醫院收治個案中，有1名當時才2個月大寶寶「海王子」（化名），父母因經濟壓力吵架，媽媽竟把無辜的孩子丟進水池中。

龔嘉德表示，「海王子」被現場民眾救起，但腦部、聽力、視力都受到嚴重影響，林口長庚兒少保中心與社政單位合作，持續追蹤海王子情形，7年間回診逾30次，並完成多次斜視、裝設耳管等手術，現在已是國小一年級學生，融入學校生活，還相當熱心助人。

他引述心理學家阿德勒名言「幸運的人用童年治癒一生 ，不幸的人用一生治癒童年」，強調兒時受到的創傷，身體不會忘記。

邱政洵另外提到，近年觀察發現一種可能是新的兒童虐待疏忽形式，是家長不讓孩子打疫苗，並非宗教因素，特徵之一包括堅持要吃某些食物，造成孩子營養不良，所有醫師都要警覺，不願意接種疫苗除了是醫療問題，也可能涉及社政。

他說，有些家長不止拒絕孩子接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是連所有的兒童常規疫苗都拒絕，例如不讓小孩打肺炎鏈球菌疫苗，萬一小孩確診就很容易重症。

因此邱政洵認為，這是一個早發徵兆，如果有家長抗拒接種所有疫苗，醫師也應該要警覺是不是背後可能涉及疏忽虐待。

衛生福利部政務次長李麗芬致詞指出，孩子不只是父母的寶貝，也是國家的寶貝，明年起衛福部除取消育兒津貼與托育補助排富條款，強化社會安全網第二期計畫也將兒少保護區域醫療整合中心從107年的7處擴增為11處，整合驗傷、身心評估、創傷復原服務。