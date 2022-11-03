快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

全台13個特色漁村周末聚集華山 體驗創生故事

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為呈現漁村創生成果，漁業署11月5日、6日將在華山展出漁村創生成果展暨體驗市集「一年四季在漁村」。圖／漁業署提供
為呈現漁村創生成果，漁業署11月5日、6日將在華山展出漁村創生成果展暨體驗市集「一年四季在漁村」。圖／漁業署提供

為呈現漁村創生成果，漁業署11月5日、6日將在華山展出漁村創生成果展暨體驗市集「一年四季在漁村」，全台13個特色漁村齊聚現場，有漁村精緻水產品區、漁村觀光文創區、AI互動成果展區、AR數位打卡區、漁創DIY體驗區，還有限量漁村吃喝玩樂促銷拍賣，一次體驗不同的特色漁村與創生故事。

漁業署表示，近年漁村在農村再生與地方創生政策協助下，以永續發展為核心，青銀協力合作，致力漁村文化的傳承，讓漁村變得更有溫度更加有趣，漁村轉變的多元成果，讓國人一年四季都可以體驗在地漁村，融入不同的文化，享受最當令的漁產品。

此次參展漁村運用漁業文化與技藝、漁村職人的專業及在地創新，包括新北南雅社區的月桃繩編製技藝、宜蘭港口社區展出「牽罟」、桃園蚵間漫步百年石滬，基隆平寮、台南三股、高雄新港社區將有海味文創，高雄南寮社區、雲林海豐社區、新北卯澳社區也準備新鮮漁產。

活動現場「漁村觀光文創區」有漁村職人引導體驗漁村傳統編織、石滬、海廢再運用與創意彩繪等DIY活動，也可以預約走遊漁村生態、體驗一日漁夫、親子食魚教育。「漁村精緻水產品區」可選購漁村優質水產品，「AI互動成果展區、AR數位打卡區」有AI聊天機器人闖關任務，認識13個參展漁村社區，並用AR虛擬互動視覺，憑闖關證明可領取「限量文創口罩」、參加精緻水產抽獎活動。

文創 AI 新北

延伸閱讀

澎湖201縣道鐵線社區路口車禍 騎士彈飛送醫不治

老宅屋主投入「好夥伴」計畫 吳幼蘭要幫助更多老舊社區

疫情衝擊經濟華山捐款少4成 檸檬大叔響應關懷九如長輩

好久沒有出門 苗栗華山孤老騎乘鐵道自行車笑開懷

相關新聞

觀光局宣布：11月7日起開放入出境港澳團體旅遊

隨著疫情趨緩，防疫政策鬆綁，逐步開放邊境，陸委會今宣布自11月7日起開放港澳地區團客來台觀光，觀光局表示，同步配合自7日...

台中消防猛男悍女新月曆今出 遠征2180尺鳶嘴山拍美照

台中市消防局2023年的消防月曆，以「女力崛起、專業展現」為主題，找來14位消防員擔任主角，除了有兩名是同時分發的雙胞胎...

兩年來首例霍亂 40歲中部女吃生蝦、生蚵拉5天

本土霍亂出現兩年來首例。中部40多歲女性因吃了生蝦、生蚵，拉肚子五天，檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa...

疫情之下 兒虐通報未增、嚴重度卻上升 新型態兒虐浮現

根據衛福部統計，近三年兒少受虐通報人數平均每年為7.8萬人，而兒少受虐人數平均每年為1.2萬人。於通報人數中長庚醫療體系...

台灣紀錄片「使者之路」獲巴黎獨立影展最佳紀錄長片獎

由台灣導演劉信佑執導的紀錄片「使者之路 The Unintended Journey」，10月在法國首都舉辦的巴黎獨立影展 （Paris International Film Festival）榮獲最佳紀錄長片獎。

東北季風增強4日轉濕涼 5日平地低溫19度

中央氣象局今天表示，明天東北季風增強，天氣開始轉濕涼，桃園以北及東半部地區降雨較持續，中南部5日也會降溫有感，平地低溫約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。