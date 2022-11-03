全台13個特色漁村周末聚集華山 體驗創生故事

為呈現漁村創生成果，漁業署11月5日、6日將在華山展出漁村創生成果展暨體驗市集「一年四季在漁村」，全台13個特色漁村齊聚現場，有漁村精緻水產品區、漁村觀光文創區、AI互動成果展區、AR數位打卡區、漁創DIY體驗區，還有限量漁村吃喝玩樂促銷拍賣，一次體驗不同的特色漁村與創生故事。

漁業署表示，近年漁村在農村再生與地方創生政策協助下，以永續發展為核心，青銀協力合作，致力漁村文化的傳承，讓漁村變得更有溫度更加有趣，漁村轉變的多元成果，讓國人一年四季都可以體驗在地漁村，融入不同的文化，享受最當令的漁產品。

此次參展漁村運用漁業文化與技藝、漁村職人的專業及在地創新，包括新北南雅社區的月桃繩編製技藝、宜蘭港口社區展出「牽罟」、桃園蚵間漫步百年石滬，基隆平寮、台南三股、高雄新港社區將有海味文創，高雄南寮社區、雲林海豐社區、新北卯澳社區也準備新鮮漁產。

活動現場「漁村觀光文創區」有漁村職人引導體驗漁村傳統編織、石滬、海廢再運用與創意彩繪等DIY活動，也可以預約走遊漁村生態、體驗一日漁夫、親子食魚教育。「漁村精緻水產品區」可選購漁村優質水產品，「AI互動成果展區、AR數位打卡區」有AI聊天機器人闖關任務，認識13個參展漁村社區，並用AR虛擬互動視覺，憑闖關證明可領取「限量文創口罩」、參加精緻水產抽獎活動。