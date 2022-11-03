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染HIV新增估降16% 羅一鈞：成效不只數字還有接納

中央社／ 台北3日電
羅一鈞表示，近年愛滋照護的觸角逐漸擴張，讓感染者可在社區就近獲得診療。聯合報系記者楊雅棠／攝影
羅一鈞表示，近年愛滋照護的觸角逐漸擴張，讓感染者可在社區就近獲得診療。聯合報系記者楊雅棠／攝影

愛滋被稱作上世紀最受關注新型傳染病，難免出現恐慌及歧視。據疾管署預估，今年新增HIV感染者個案數可望較去年減少16%，副署長羅一鈞說，這樣成效不只是數字，更是社會的接納。

國際愛滋病學會今天舉行「我和我的健康照護者」頒獎典禮記者會，表揚台灣4組獲選醫護人員，促進零歧視醫療環境終結愛滋。羅一鈞致詞時提到，台灣愛滋照顧體系投入一向領先亞洲，可謂楷模，這些成果歸功於民間及政府早期察覺到愛滋帶來的歧視與污名。

羅一鈞也提到，經過各界努力，不僅讓HIV感染者不再躲躲藏藏，經過穩定治療，維持良好的健康，生活與常人無異，社會對相關防治團隊的工作者也多了一份尊敬，讓他們可以勇敢告訴親友自己的工作內容。

這次的得獎者之一的主角是感染者Jason和個管師Ivy，讓Jason印象最深刻的是去年確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，立刻被關進隔離病房，需要每天服用的HIV抗病毒藥物根本帶不夠，他立刻向Ivy求救，Ivy透過個管師聯絡網絡無縫交接，不僅讓Jason當天收到藥物，也保護隱私。

隨著社會大眾對於愛滋病的認識，歧視與污名化漸漸消弭，但看診被拒、延後診療、掛號捨近求遠，卻仍然是感染者就醫日常。根據民間團體調查，超過6成感染者，曾於就醫時因HIV感染者身分受到權益侵害，甚至每4名感染者就有1人曾因身分被拒診。

同樣是得獎者的Yuki，10多年前，一通告知HIV陽性結果電話，讓他獨自活在恐懼、接觸娛樂性用藥自我麻痺，直到2016年遇見「男同志藥愛復元團體」及發起人阿丹，人生開始出現變化，他在2020年生日當天公開感染者身分，「終於能感受到大口呼吸的暢快。」

Yuki說，對於感染者而言，旁人若無其事地輕鬆以對，都能感受到溫度及力量，他曾經進到診間後，醫護人員有些刻意卻可愛的問候一句「最近都好嗎？加油喔！」讓他感覺非常窩心，也能感覺到醫療人員的用心。

羅一鈞表示，疾管署持續致力於將愛滋病照護光譜擴大，從80多家愛滋指定醫院，再增加指定藥局，讓感染者在上班之餘的週末、晚上方便領藥；高雄、台北及新北3家愛滋指定診所可提供感染者就近診療，盼各界團結合作達到「零感染、零死亡、零歧視」3零願景。

愛滋病 羅一鈞 醫護人員

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