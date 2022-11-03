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觀光局宣布：11月7日起開放入出境港澳團體旅遊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
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隨著疫情趨緩，防疫政策鬆綁，逐步開放邊境，陸委會今宣布自11月7日起開放港澳地區團客來台觀光，觀光局表示，同步配合自7日起開放旅行業組團赴港澳地區旅遊，以及接待來台旅遊團體，但中國大陸地區仍持續暫停組團前往旅遊、接待來台觀光團體。

觀光局表示，因應疫情後港澳地區旅客旅遊習性變動，觀光局後續將積極推出各項行銷推廣活動，將以台港澳距離近、短期假期容易安排的優勢，強化台灣為疫後紓壓放鬆首選目的地的形象，爭取更多港澳地區朋友國境開放後能重返再遊。

此外，觀光局提醒，為共同維護國內社區安全及保障旅遊安全，呼籲旅行業從業人員及導遊、領隊應熟悉「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」，並於辦理出入境旅遊團時確實依旅行業相關法令及遵照公布之指引辦理。

觀光局 疫情 開放邊境

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