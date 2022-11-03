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因應1126選舉 台鐵再加開東線新自強號4列車

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
九合一縣市長選舉將在11月26日舉行，為疏運東部旅客需求，台鐵局說，除原訂25日、27日加開班次外，再加開東線新自強號列車4列次。聯合報系記者游明煌／攝影
九合一縣市長選舉將在11月26日舉行，為疏運東部旅客需求，台鐵局說，除原訂25日、27日加開班次外，再加開東線新自強號列車4列次。聯合報系記者游明煌／攝影

九合一縣市長選舉將在11月26日舉行，為疏運東部旅客需求，台鐵局說，除原訂25日、27日加開班次外，再加開東線新自強號列車4列次，包括11月25日樹林-玉里1列次、花蓮-樹林1列次與11月27日玉里-樹林1列次、樹林-花蓮1列次。

台鐵說，因受918地震玉里-富里中斷影響，考量往台東旅客在夜間22時後接駁不便，玉里站於25日延長接駁時間至23時，並開行玉里至台東接駁車。

台鐵表示，本次再加開列車車票訂將於5日(周五)0時起開放網路及電話語音訂票，相關列車車次、時刻，自即日起可上台鐵網站(網址：http：//www.railway.gov.tw)及各車站時刻查閱。

台鐵 台東

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