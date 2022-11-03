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萬物皆可訂！GO SURVEY年度白皮書揭密訂閱「心」商機
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY以「訂閱經濟—萬物皆可訂心商機」為題，發表最新消費者白皮書報告，內容揭露國內有高達82%的消費者都有付費訂閱的經驗，且只要持續提供便利、具差異性的貼心服務，未來續訂動能相當強勁。
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，數位化讓消費者可訂閱的商品或服務愈趨多元，近年來在疫情的帶動下更加速翻轉市場需求讓訂閱經濟呈現大躍進式的成長。HAPPY GO在會員數千萬以上的龐大數據基礎上，藉由旗下市調顧問GO SURVEY以專業的質化與量化研究，長年累積的客戶洞察力，從會員經營的角度來觀察，訂閱不僅是會員經營的手段更是會員經營策略的延伸，透過訂閱延伸顧客價值，並且增加消費者的持續回流，藉此成為企業穩定且長期的營收來源，這也是各大類型品牌在近年來紛紛投入訂閱經濟的主因。
GO SURVEY進一步對於訂閱制進行剖析，強調各品牌在訂閱制的服務上基本須能夠掌握多元隨選、方便快速更新的優化功能，讓各年齡層可以輕鬆操作服務介面；而穩定供貨且具有適時彈性配套方案也是用戶的關注要點，另外，用戶擁有隨訂隨停的主導權，並能輕鬆多元隨選，也是消費者在意的關鍵；最後則是提供訂閱價格的優惠及針對各年齡層給予多元化的服務選擇，才能吸引民眾穩定的訂閱。梁錦琳強調，在萬物皆可訂的數位化時代下，成功掌握「便利、彈性、多元」三大優勢，建立品牌與顧客的穩定連結，並藉由大數據蒐集分析消費者行為，才能在訂閱制生態中立足。
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