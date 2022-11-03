可遇不可求 愛滋感染者盼友善醫療「不只是幸運」

愛滋感染者就醫權益受到侵害時有所聞，有些人要等診療椅包膜才能坐上去、有些人則是不管多早到候診室都得最後一個檢查。國際愛滋病學會（IAS）舉辦「我與我的健康照護者」活動，表揚提供零歧視醫療服務的照護者和感染者組合。獲獎感染者YOYO表示，希望友善的醫療「不是幸運」，而能「成為日常」。

國際愛滋病學會（IAS）自2016年起發起「我與我的健康照護者」活動，今年首度在亞太區舉行，在台灣由台灣感染誌協會、台灣關愛基金會、台灣新滋識同盟與台灣紅絲帶基金會共同協辦，共23組感染者及照護者提名，最終選出4組獲獎。

前來頒獎的疾管署副署長羅一鈞表示，台灣在愛滋照護領域領先全球，且前後已有二、三十個民間團體成立。，並逐漸拆解先前對感染者法規和管制。不僅感染者不再需要像以前一樣躲躲藏藏，連做愛滋防治的團隊也可以勇敢地和家人、朋友說明自己的工作。

他指出，近年愛滋照護的觸角逐漸擴張，全台已有80多家指定醫院、70多家指定藥局，讓感染者上班之餘或週末領藥更方面。今年更多指定兩家診所，新北、台北和高雄已共有三家診所，讓感染者可在社區就近獲得診療。

YOYO和陳伶雅是其中一組獲獎組合。YOYO目前擔任台灣感染誌協會理事，他表示，許多感染者雖然在感染科看診的環境友善，但到其他科別看診卻常聽到「不好意思請你去醫學中心」。希望所有醫護照護團隊都很友善，或至少不會拒診，盼大家一起幫愛滋感者撕下標籤，變成日常的友善就醫體驗。

另一組獲獎者組合Yuki和阿丹則致力於幫助藥愛者（Chemsex）。Yuki 在2007年診斷出HIV陽性，在藥愛狀態下已經很長一段時間，後來因為遇到台灣愛之希望協會副秘書長阿丹，而重新控制自己的生活。

阿丹表示，社群中有很多朋友正在面對HIV和藥愛的困境社會對於藥愛者的看法，往往只注意到使用後的結果，卻忽略了使用的「原因」，希望聯合公衛部門、醫療單位與民間團體，共同為這個議題努力。

另外兩組獲獎組合則為個管師Ivy與其個案Jason，以及愛滋感染者權益促進會社工張正學和照顧對象Cooper。Ivy曾在去年新冠肺炎疫情爆發時，協助確診被隔離的Jason拿到HIV抗病毒藥物，同時保護了他的隱私。張正學則協助Cooper處理就診不公平的待遇。