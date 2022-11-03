快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤當「絕症」基因檢測奏功 台中榮總2病患現身說法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
陳姓急性白血病女病患（右二）、46歲王姓男病患（中）今天連袂到台中榮總現身說法，並鼓勵其他病患勇於接受治療。圖／台中榮總提供
陳姓急性白血病女病患（右二）、46歲王姓男病患（中）今天連袂到台中榮總現身說法，並鼓勵其他病患勇於接受治療。圖／台中榮總提供

急性骨髓性白血病俗稱「血癌」，過去被錯誤認知寫入戲劇當「絕症」看待，如今可透過基因檢測精準治療，58歲陳姓女病患一開始因害怕拒絕治療，後在台中榮總醫療團隊的鼓勵與詳細解釋下接受治療，如今重返工作崗位；46歲王姓男病患說，他聽醫師的話，如今康復。二人今天現身說法，並鼓勵其他病患勇於接受治療。

台中榮總血液腫瘤科醫師陳聰智說，早期急性白血病被錯誤認知，甚至寫入戲劇當「絕症」看待，這也讓民眾對它難免會有恐懼，其實目前急性白血病在診斷上有很大的突破，包括檢驗特殊基因可幫助預測疾病預後，以擬定更精準適切的治療方案。很多病患因為有基因檢查，可以勇敢面對疾病，接受新的精準治療藥物，得到很好的治療效果。

陳聰智指出，台中榮總精準醫學中心與血液腫瘤科與在2020年聯手發展次世代基因定序，在院內即可做次世代基因分析，即時偵測初診斷的患者預後基因，並精準治療。基因檢查除了骨髓檢查，簡單的抽血檢查也可以知道有哪些特殊基因存在。

陳姓女病患說，當初是骨頭痛，懷疑是不是肺癌或乳癌，就醫檢查都排除，後因住院期間白血球從4萬多飆升到7萬多，轉院向台中榮總求治，被診斷急性骨髓性白血病，當初害怕治療三個月到半年就走了，本想不要治療，後經過醫療團隊的鼓勵與詳細解釋下，接受新標靶藥物合併高劑量化學藥物治療，去年做完5次化療，目前工作、生活都沒問題。

王姓男病患說，他是連續高燒一周不退，抽血檢查發現是急性白血病，當時是晴天霹靂，後轉診到台中榮總，從急診就可感受醫護的積極與關懷，相關檢驗檢查都非常的快速，他接受3次化療，後完成幹細胞移植，雖然化療有些不舒服，現在康復，沒有後遺症，他建議其他病患要聽醫師的話， 勇敢面對、接受治療。

陳姓急性白血病女病患（右二）、46歲王姓男病患（中）今天連袂到台中榮總現身說法，並鼓勵其他病患勇於接受治療。圖／台中榮總提供
陳姓急性白血病女病患（右二）、46歲王姓男病患（中）今天連袂到台中榮總現身說法，並鼓勵其他病患勇於接受治療。圖／台中榮總提供

台中榮總 基因 醫師

延伸閱讀

國內首見！顯影劑使用陷失智危機 醫：失智風險高達2倍

獨／8個月零收入又出事 何孟遠患絕症瘸了

台中榮總40周年慶 第3醫療大樓動土 將增804急重病床

三期胃癌聽醫師的話 74歲抗癌翁開心含飴弄孫

相關新聞

台中消防猛男悍女新月曆今出 遠征2180尺鳶嘴山拍美照

台中市消防局2023年的消防月曆，以「女力崛起、專業展現」為主題，找來14位消防員擔任主角，除了有兩名是同時分發的雙胞胎...

兩年來首例霍亂 40歲中部女吃生蝦、生蚵拉5天

本土霍亂出現兩年來首例。中部40多歲女性因吃了生蝦、生蚵，拉肚子五天，檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa...

疫情之下 兒虐通報未增、嚴重度卻上升 新型態兒虐浮現

根據衛福部統計，近三年兒少受虐通報人數平均每年為7.8萬人，而兒少受虐人數平均每年為1.2萬人。於通報人數中長庚醫療體系...

台灣紀錄片「使者之路」獲巴黎獨立影展最佳紀錄長片獎

由台灣導演劉信佑執導的紀錄片「使者之路 The Unintended Journey」，10月在法國首都舉辦的巴黎獨立影展 （Paris International Film Festival）榮獲最佳紀錄長片獎。

因應1126選舉 台鐵再加開東線新自強號4列車

九合一縣市長選舉將在11月26日舉行，為疏運東部旅客需求，台鐵局說，除原訂25日、27日加開班次外，再加開東線新自強號列...

萬物皆可訂！GO SURVEY年度白皮書揭密訂閱「心」商機

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY以「訂閱經濟—萬物皆可訂心商機」為題，發表最新消費者白皮書報告，內容揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。