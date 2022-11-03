誤當「絕症」基因檢測奏功 台中榮總2病患現身說法

急性骨髓性白血病俗稱「血癌」，過去被錯誤認知寫入戲劇當「絕症」看待，如今可透過基因檢測精準治療，58歲陳姓女病患一開始因害怕拒絕治療，後在台中榮總醫療團隊的鼓勵與詳細解釋下接受治療，如今重返工作崗位；46歲王姓男病患說，他聽醫師的話，如今康復。二人今天現身說法，並鼓勵其他病患勇於接受治療。

台中榮總血液腫瘤科醫師陳聰智說，早期急性白血病被錯誤認知，甚至寫入戲劇當「絕症」看待，這也讓民眾對它難免會有恐懼，其實目前急性白血病在診斷上有很大的突破，包括檢驗特殊基因可幫助預測疾病預後，以擬定更精準適切的治療方案。很多病患因為有基因檢查，可以勇敢面對疾病，接受新的精準治療藥物，得到很好的治療效果。

陳聰智指出，台中榮總精準醫學中心與血液腫瘤科與在2020年聯手發展次世代基因定序，在院內即可做次世代基因分析，即時偵測初診斷的患者預後基因，並精準治療。基因檢查除了骨髓檢查，簡單的抽血檢查也可以知道有哪些特殊基因存在。

陳姓女病患說，當初是骨頭痛，懷疑是不是肺癌或乳癌，就醫檢查都排除，後因住院期間白血球從4萬多飆升到7萬多，轉院向台中榮總求治，被診斷急性骨髓性白血病，當初害怕治療三個月到半年就走了，本想不要治療，後經過醫療團隊的鼓勵與詳細解釋下，接受新標靶藥物合併高劑量化學藥物治療，去年做完5次化療，目前工作、生活都沒問題。