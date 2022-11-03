台中消防猛男悍女新月曆今出 遠征2180尺鳶嘴山拍美照

台中市消防局2023年的消防月曆，以「女力崛起、專業展現」為主題，找來14位消防員擔任主角，除了有兩名是同時分發的雙胞胎姊妹外，也有記者轉職消防員，此次拍攝場地遠征海拔2180公尺的鳶嘴山，除了拍攝美照之外，也提醒市民登山安全，月曆在今天下午由台中市長盧秀燕、消防局長曾進財一起發表。

台中市消防局2023年的消防月曆，今天下午在台中市議會一樓廣場發表，此次消防月曆有14位消防員擔任拍攝主角，有9男、5女擔任形象大使，透過二階段評選產生，主題為「女力崛起、專業展現」，此次女性擔任主角的比例，是歷年來最高，其中水湳分隊的李怡平、李怡凡是雙胞胎姊妹，二人都是從護理專業領域轉任報考消防工作。

消防局表示，其他主角還包括曾任中國時報記者陳俞霈、職業軍人沈治宇轉職，還有一位年僅21歲章芷綺，任職不到1年，即入選成為最年輕消防形象大使的消防員，可見消防局人才濟濟，在拍攝地點部分，除了921地震園區、中央公園抹茶湖外，團隊更遠征海拔2180公尺的鳶嘴山拍攝，藉以宣導市民重視登山安全，山上氣候、環境多變，做足準備始可上山，透過這份好看度及專業性兼具的月曆，使公共安全與消防意識更深入民心。

消防局指出，2023消防形象月曆另一個亮點，就是過去3年消防形象月曆的回顧，邀集歷屆形象大使齊聚現場，充分展現消防傳承的精神。

台中市長盧秀燕說，感謝消防局各單位長期協助台中市救災、救護、宣導，以具體行動支持消防各項工作，因此市府從2019年陸續投入相當多的資源，在消防車輛及裝備器材的提升上，每年的消防預算逐年提升，明年消防局持續編列了1億9520萬元，預計購置24輛各式水箱、化學、救助、雲梯等功能性消防車，也編列9965萬元協助警、義消購置消防衣，以及各式災害搶救裝備器材，皆為歷年之最。