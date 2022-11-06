外傷、骨科沙漠變綠洲 林鎮江：要把雲林人的生命拉到和全台灣同一個平等的位置

2019年7月初，台鐵嘉義車站一位鐵路警察因為補票衝突遭男子刺殺，因公殉職，一時輿論嘩然，全國警察士氣陷入低迷。

相隔一天，雲林虎尾分局馬光派出所發生員警凌晨執勤時，遭到疑似吸毒又酒駕拒檢的男子衝撞警車事件，警員陳政和受到重傷，緊急轉送台大醫院雲林分院開刀。

當時，內政部部長徐國勇特地南下，到醫院探望陳政和，並在臉書貼文寫到：「警員政和雖傷勢嚴重，所幸手術順利，目前情況穩定，在加護病房觀察。」

簡單幾句話，希望可以穩定惶惶不安的警民人心。

然而，那晚的台大雲林分院急診室，卻是片刻不得安息，徹夜燈火通明。

急診室外，是聽到消息趕到現場關注員警傷勢的媒體和同袍；急診室裡，則是全員出動的院方外傷中心團隊。

「我們接到的指令是：一定要把人救回來，不能有任何意外！」雲林分院外傷中心主任、骨科部主任林鎮江，他對當時急診室彷彿凝結在半空中的緊繃空氣，記憶猶新。

而他也在事隔多年後才透露：「連續兩天發生2件警察執勤殉職、重傷事件，如果2個警員都沒有搶救回來，民眾、警員信心可能崩盤，事關重大啊！」

林鎮江記得，當晚午夜剛過，他在睡夢中接到友院求救電話，希望把受傷的陳政和送到台大雲林分院。

「還好雲林分院有外傷中心，才把這個生命從死神手中搶回來，」他回憶，外傷中心團隊在他接到電話10分鐘後就抵達急診室，等待救護車到來，並且在一個小時內進開刀房搶救傷患，「如果沒有外傷中心，就得送到嘉義或彰化，在路上可能就沒了。」

話說起來可能不太好聽，但事實就是如此殘酷。

林鎮江緩緩說：「外傷的戰場就像空戰，半小時便結束，最重要的是『time』，不然跟上帝搶不贏。我們強調要把雲林人的生命拉到和全台灣同一個平等的位置，就是這個意思。」

挑戰從零開始的勇氣

除了員警遭到酒駕大力衝撞的事件，台大雲林分院外傷中心更常面對的，是重大車禍、事故傷害等急重症。根據統計，事故傷害是雲林十大死因第六位，而雲林縣的標準化死亡率在全台排名第四，僅比其他偏遠且幅員寬廣的縣市好一些。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》） 這些需要緊急救治的急重症病患，長久以來在雲林當地沒有一間可以提供完善救治的醫院，必須外轉到嘉義、彰化，經常因為錯過黃金搶救時間而失去生命。

也因此，雲林分院院長黃瑞仁在2016年8月上任後，便宣布成立「外傷中心」，宣誓要成為中台灣外傷病患的守護醫院，提供急重症外傷患者以病患為中心、全面、連續及整合的醫療，並結合緊急醫療救護網，提供區域急重症醫療諮詢與轉診資源中心，同時進行急重症外傷醫學的研究與教育推廣。

林鎮江回憶，當時院長問他：「有沒有勇氣挑戰從無到有的過程，把外傷中心建立起來？」

這樣的重責大任，現在回想起來，好像只是一句話的事，但實際上，一口答應後，建立團隊的挑戰才正要開始。

一年實現外傷病患零轉出

「雲林分院的外傷中心是跨科部團隊，得集合身懷絕技、不受控制的外科醫師們組成團隊，」林鎮江表示。

他一面自己帶頭衝、帶頭做，就算沒有值班，也經常接受急診而召喚上陣，一面設立規章、標準，加入評鑑，逐漸把外科醫師們揉合成為一個團隊。

如今，雲林分院外傷中心的標準是：值班當天被呼叫的醫師，10分鐘內必須趕到醫院、半小時內進開刀房，並且啟動「先開刀再找床」設法幫病患找到加護病房床位。

「我們的目標只有一個—把每一個病人留下來，不管是留住他們的生命或是讓患者不必轉送他院，」林鎮江說。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》，作者：朱乙真）