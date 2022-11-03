兩年來首例霍亂 40歲中部女吃生蝦、生蚵拉5天

本土霍亂出現兩年來首例。中部40多歲女性因吃了生蝦、生蚵，拉肚子五天，檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa）。所幸經治療後症狀改善，目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，這名個案為40多歲本國籍女性。個案近期無國內外旅遊史，本身有高血壓、癌症、胃潰瘍等慢性病史，平時服用強效胃藥，降低胃酸分泌以治療胃潰瘍；加上曾於10月13日食用生蝦、生蚵，於10月18日開始腹瀉，10月22日因持續頭暈、噁心、嘔吐、解水樣便及上腹部疼痛就醫並收治住院。

因糞便培養出疑似菌株，於10月28日通報，並於11月2日檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），經治療後症狀改善，目前已出院。

目前同住者三人皆無疑似症狀，已安排採集個案同住家人糞便檢體送驗，也轉知地方政府進行衛生稽查及汙染食品來源追查，釐清可能感染源。

莊人祥說，霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，但最短可到幾小時，長可至四五天，透過食用受汙染的食物或水傳播。

他說，國內霍亂一直是散發，比較常見於老人、免疫不好和長期服藥胃酸抑制劑者。國內2018至2021年每年本土病例數分別為7、0、1、0例；近5年則無無境外移入病例。由於霍亂弧菌容易受到胃酸壓抑，需要吃入大量的細菌才會致病；但胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差者，少量細菌就可能致病。