台北旅展明登場 皇冠海岸觀光圈500元遊北海岸

台北國際旅展明天起至7日於南港展覽館1館舉辦，交通部觀光局北觀處攜手「皇冠海岸觀光圈」業者於旅展中祭出優惠，除北海岸精選遊程500元起，還有199元超值幸福包限量開賣，歡迎前往K1313攤位參觀。

皇冠海岸觀光圈擁有觀音山、極北點富貴角燈塔及淺水灣、白沙灣、中角灣等多處海灣，野柳及和平島更具特殊地景地貌與人文資源，結合地形發展自行車、衝浪、SUP立槳等休閒運動。

「金包里號冬遊北海岸X最美黃金湯1日小旅行」及「金包里號春遊北海岸X綠石槽秘境1日小旅行」推出超優惠折扣，原價888元的1日遊程，展期期間只要500元。另有觀音山、基隆、北海岸1至2日遊小包團行程。

199元「皇冠海岸幸福包」，內含1個旅遊包及皇冠海岸消費券500元，憑券至皇冠海岸專屬店家消費可享折扣或小禮物，旅展期間更能現買現用，現場報名辰社旅行社、華華鑫國際旅行社、宏祥旅行社遊程即可抵用。

幸福包每日上午11點於攤位開放購買，每日限量75個，每人限購2個；無法到旅展參觀的民眾，自11月4日下午2點起可於太陽網商城(https://suntravel.tw/shop/)預購，每人限預購3個。

台灣好行皇冠北海岸線現場銷售5款旅遊套票，包括野柳經典女王遊、北海岸悠遊下午茶、金山湯泉樂齡遊、朱銘藝文好時光、中角灣FUN浪一夏，單筆購買任1款套票即送小禮1份，滿750元送皇冠北海岸線隨身包1個，數量有限送完為止。