環團民調：近5成認為台灣減碳不佳 4成籲列最優先政策

環團今天公開氣候變遷認知民調，88.5%⺠眾感到氣候變遷正在發⽣，48.6%認為台灣氣候變遷表現不好，44.9%認為氣候變遷應列「最優先」施政。針對國發會稱2030年後新科技可加速減碳，環團指出，台灣光是再生能源等既有科技都沒有認真推廣，依賴未來新科技是「推託之詞」。

聯合國氣候峰會COP27將於11月6日召開，媽媽氣候行動聯盟協會表示，台灣雖然不是締約國家，但面臨全球減碳壓力，絕對無法置身事外，淨零排放對每個國家都是挑戰，一定得全民凝聚共識，並從日常生活各層面採取行動，才能按部就班，逐步達成深度減碳、減排最終目標。

為了解台灣社會大眾對全球暖化導致的氣候變遷危機認知程度，社團法人媽媽氣候行動聯盟與趨勢民調合作調查，顯示88.5%⺠眾認為氣候變遷正在發⽣，但63.6%不知道政府提出「淨零排放」目標，還有20.7%民眾以為2030年就要達成淨零目標。

此外，73%認為不管其他國家做不做，台灣都應該實踐減碳，但僅32.9%民眾表示台灣因應氣候變遷表現良好，48.6%認為不好。

至於最應減碳對象，34.7%認為是企業，而44.9%肯定氣候變遷應該列為政府施政「最優先」順序，但63.7％表示不會參加民間發起的減緩氣候變遷活動。

民眾自己做過的氣候行動，以「家中燈具改為LED燈具」80.5%為最高，其次是外出攜帶環保餐具或購物袋，也有78.3%，另還有調高冷氣溫度、改換一級能效家電、少用進口食物、減少肉食等。

台灣年底將公布2030年減碳目標，媽媽氣候行動聯盟協會常務理事徐光蓉表示，至少應該減到比2005年排碳量還少三分之一，才可能銜接到2050年淨零目標，尤其一開始減量是最容易的，包括燈具、推動建築節能等等，愈後面減量會愈困難。

不過，國發會3月底公布淨零路徑時，強調2030年後的新科技可望加速減碳進程，對此，徐光蓉表示「不太認同」，歐洲規定新建築必須是零碳排放，或設定每年更新公共建築的比率，台灣卻完全沒有，光是安裝小型太陽光電就很多人搞不清楚怎麼做，其他再生能源發展也有障礙，既有的科技都沒有認真推廣，所謂依賴未來新科技是「推託之詞」。