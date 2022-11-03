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環團民調：近5成認為台灣減碳不佳 4成籲列最優先政策

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
社團法人媽媽氣候行動聯盟今天公布台灣社會大眾對氣候變遷危機認知程度，有88.5%⺠眾感到氣候變遷正在發⽣，48.6%認為台灣氣候變遷表現不夠好。記者吳姿賢／攝影
社團法人媽媽氣候行動聯盟今天公布台灣社會大眾對氣候變遷危機認知程度，有88.5%⺠眾感到氣候變遷正在發⽣，48.6%認為台灣氣候變遷表現不夠好。記者吳姿賢／攝影

環團今天公開氣候變遷認知民調，88.5%⺠眾感到氣候變遷正在發⽣，48.6%認為台灣氣候變遷表現不好，44.9%認為氣候變遷應列「最優先」施政。針對國發會稱2030年後新科技可加速減碳，環團指出，台灣光是再生能源等既有科技都沒有認真推廣，依賴未來新科技是「推託之詞」。

聯合國氣候峰會COP27將於11月6日召開，媽媽氣候行動聯盟協會表示，台灣雖然不是締約國家，但面臨全球減碳壓力，絕對無法置身事外，淨零排放對每個國家都是挑戰，一定得全民凝聚共識，並從日常生活各層面採取行動，才能按部就班，逐步達成深度減碳、減排最終目標。

為了解台灣社會大眾對全球暖化導致的氣候變遷危機認知程度，社團法人媽媽氣候行動聯盟與趨勢民調合作調查，顯示88.5%⺠眾認為氣候變遷正在發⽣，但63.6%不知道政府提出「淨零排放」目標，還有20.7%民眾以為2030年就要達成淨零目標。

此外，73%認為不管其他國家做不做，台灣都應該實踐減碳，但僅32.9%民眾表示台灣因應氣候變遷表現良好，48.6%認為不好。

至於最應減碳對象，34.7%認為是企業，而44.9%肯定氣候變遷應該列為政府施政「最優先」順序，但63.7％表示不會參加民間發起的減緩氣候變遷活動。

民眾自己做過的氣候行動，以「家中燈具改為LED燈具」80.5%為最高，其次是外出攜帶環保餐具或購物袋，也有78.3%，另還有調高冷氣溫度、改換一級能效家電、少用進口食物、減少肉食等。

台灣年底將公布2030年減碳目標，媽媽氣候行動聯盟協會常務理事徐光蓉表示，至少應該減到比2005年排碳量還少三分之一，才可能銜接到2050年淨零目標，尤其一開始減量是最容易的，包括燈具、推動建築節能等等，愈後面減量會愈困難。

不過，國發會3月底公布淨零路徑時，強調2030年後的新科技可望加速減碳進程，對此，徐光蓉表示「不太認同」，歐洲規定新建築必須是零碳排放，或設定每年更新公共建築的比率，台灣卻完全沒有，光是安裝小型太陽光電就很多人搞不清楚怎麼做，其他再生能源發展也有障礙，既有的科技都沒有認真推廣，所謂依賴未來新科技是「推託之詞」。

氣候變遷 減碳

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