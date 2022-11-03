永續飲食生活節11月開跑 以蔬食實踐低碳生活

永續飲食生活節11月開跑，今年以「永續星球餐盤」為題，鼓勵全民體驗符合友善耕作、本土生產、少添加、低碳蔬食的永續料理，除了米其林等級主廚串連線上策展、永續餐盤100道票選，也號召大眾體驗無肉飲食的蔬食7日大挑戰、永續市集等活動。

「自然食物」期刊2021年發表文章指出，全球糧食體系排放的溫室氣體，占全球總排放量的三分之一以上，為了達成2050年淨零碳排的目標，永續農業與永續飲食的生活轉型至為關鍵。根據2021年聯合國氣候變遷大會報告，每人每天只要吃一天蔬食，就可以為地球減碳約2公斤，是個人最容易實踐的永續行動。

農業科技研究院農業政策研究中心副主任陳玠廷說，台灣的飲食消費價值觀正在轉變，全球市調公司歐睿國際2021年的趨勢報告顯示，「彈性素食主義」人口在2020年已占全球人口42%。而東方線上永續指數調查也發現，2022年1至6月符合ESG概念的產品數，較2021年同期增加11%，銷額成長37%，顯示消費者對永續概念飲食的高度興趣與關注。

「綠色餐飲指南」共同創辦人黃俊誠說，這幾年串連餐飲業者響應「綠食宣言」運動，發現蔬食是減碳最直接的實踐方式，許多餐廳會直接和小農契作，選用友善耕作的蔬果來料理，而這些餐廳的理念也獲得眾多消費者的擁護支持，疫情期間加入「綠色餐飲指南」的餐廳家數已達222家，成長達34%，呼應歐盟永續餐廳的發展趨勢。