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冬天睡不好怕冷醒？內行狂推日系寢具，剛剛好的溫暖，比電熱毯更實用

聯合線上／ 文/黎允之

最近天氣轉涼，冬天即將到來，濕濕冷冷的天氣總是讓人提不起勁，然而，忙碌一整天後，到了可以躺在床上睡覺時，卻又經常翻來覆去睡不著。為什麼許多人冬天反而容易睡不好？原因是因為冬天日照時間較短，我們身體內的褪黑激素不易轉換為血清素，進而影響情緒，讓人較難放鬆入眠。

冬天日照時間較短，體內的褪黑激素不易轉換為血清素，讓人較難放鬆入眠。 (圖／iStock提供)
冬天日照時間較短，體內的褪黑激素不易轉換為血清素，讓人較難放鬆入眠。 (圖／iStock提供)

善用保暖妙招，有助提升睡眠品質
冬天寒流頻頻來襲，睡覺時不想冷到崩潰，不妨善用一些工具，營造溫暖舒適的睡眠環境。電熱毯是許多人推崇的好物，但電熱毯沒辦法保護頭部，電磁輻射對人體的影響也經常被討論，不少人反應使用電熱毯，半夜會被熱醒，想多睡一會兒都沒辦法，電熱毯加熱速度快，保暖效果好，但不是人人都適用。

日本有款標榜能保暖的寢具，透過高機能的吸濕發熱素材，達到「保溫」和「蓄熱」功能，讓人睡覺時全身都被溫暖親膚的材質包裹，還能自行調節溫度，溫暖舒適一整夜。這款N WARM系列發熱寢具上市以來，深受宜得利家居的消費者喜愛，日系聰明又實用的設計，讓人一試就有感。

N WARM系列發熱寢具上市以來，深受宜得利家居的消費者喜愛。 圖／宜得利家居提供
N WARM系列發熱寢具上市以來，深受宜得利家居的消費者喜愛。 圖／宜得利家居提供

N WARM系列吸濕發熱的原理，是將身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時還能達到乾爽舒適、抗菌防臭的效果。更貼心地將保暖程度分成3等級，使用者可以按照自己的需求選擇「經典款」、「更暖款」、「N AWRM史上最暖款」，利用科學的力量，溫暖整個冬天。

N WARM系列素材能夠將身體散發的水氣轉換成熱能。 圖／宜得利家居提供
N WARM系列素材能夠將身體散發的水氣轉換成熱能。 圖／宜得利家居提供

冬天想要躺在暖呼呼的被窩裡，除了身上蓋的棉被，背後躺的保潔墊更是保暖的關鍵，也是N WARM系列中的明星商品。N WARM系列保潔墊採用特殊防滑設計，可以直接把保潔墊平鋪在床上，不需移動床墊、也不用套鬆緊帶，即可快速鋪設和拆除，同時還能放入洗衣機清洗，讓家事更輕鬆、省時。

N WARM系列保潔墊防滑設計，可以直接鋪在床墊上，讓家事更輕鬆。 圖／宜得利家居提供
N WARM系列保潔墊防滑設計，可以直接鋪在床墊上，讓家事更輕鬆。 圖／宜得利家居提供

再搭配N WARM系列二層式樣雙倍溫暖毛毯、枕頭保潔墊，就算是霸王寒流來襲也不怕！睡得太舒服，被窩太溫暖，會不會不想起床？別擔心，N WARM系列還有可穿式毛毯，讓你起床、刷牙、看電視都能繼續保暖，提供溫馨愉悅的居家生活環境。

N WARM系列保暖同時還能乾爽舒適、抗菌防臭，洗衣機洗也OK。 圖／宜得利家居提供
N WARM系列保暖同時還能乾爽舒適、抗菌防臭，洗衣機洗也OK。 圖／宜得利家居提供

因為在日本大受好評，N WARM系列不只有寢具，更將吸濕發熱素材延伸到地毯、坐墊、靠墊、抱枕等，款式多元、嬰幼兒童、毛小孩也有專屬用品，讓全家一起體驗N WARM的溫暖，舒適親膚易清潔，吸濕發熱好禦寒！

現在就來了解N WARM的全方位保暖對策
>> NWARM特集頁-http://bit.ly/3fNy2bG
>> 暖冬樂活特集-http://bit.ly/3A0Ad2r

N WARM系列各式家居用品，陪你溫暖一整個冬天。 圖／宜得利家居提供
N WARM系列各式家居用品，陪你溫暖一整個冬天。 圖／宜得利家居提供

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