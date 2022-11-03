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影／長榮航空開航慕尼黑 吸引歐洲、亞洲旅客來台轉機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空台北-慕尼黑航線，邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍王策（右），為皇璽桂冠艙的旅客特調帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡，長榮航空董事長林寶水（左）、總經理孫嘉明（中）於候機室品嚐。記者黃仲明／攝影
長榮航空台北-慕尼黑航線，邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍王策（右），為皇璽桂冠艙的旅客特調帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡，長榮航空董事長林寶水（左）、總經理孫嘉明（中）於候機室品嚐。記者黃仲明／攝影

長榮航空台北-慕尼黑航線於今天（3日）首航，成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。為慶祝慕尼黑開航，長榮航空在候機室舉辦首航儀式，由德國風情的巴伐利亞傳統舞蹈表演開場，並在候機室內打造戶外啤酒屋拍照區及滾啤酒桶遊戲。同時邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍－王策分享手沖咖啡的藝術，並展示京都米其林三星主廚－中村元計為慕尼黑航線設計的餐點。

今天上午的開航儀式，由長榮航空林寶水董事長、孫嘉明總經理共同主持，外交部歐洲司姚金祥司長、民航局林國顯局長、德國在台協會副處長陶艾瑪、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科Axel Limberg等貴賓也出席首航儀式，首航班機滿載三百多名旅客，由三麗鷗彩繪機飛航。

長榮航空林寶水董事長表示，台北-慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。此外，長榮航空也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往歐洲、慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

民航局林國顯局長說，德國是台灣在歐洲最大的活動伙伴，在2017年時有超過12萬的台灣旅客到德國，後來更增加到15萬人次。與德國經過5年努力溝通，才成功將航權放寬，長榮航空也因此得到一周四班的航權。此外，桃園機場把握疫情期間整備機場，新的行李系統每小時可處理一萬六千多件行李，第三航廈已立一千兩百多根鋼柱，三年後大家就可以看到第三航廈，可以讓世界各地的旅客都到台灣轉機。

外交部歐洲司姚金祥司長表示，慕尼黑是台灣在德國第二條的直航航線，台德雙邊關係近年來蓬勃發展，去年雙方簽署新的航空服務協定，讓兩地民眾交流更加方便、密切。

德國在台協會副處長陶艾瑪致詞時表示，長榮航空致力提供旅客安全舒適的服務，慕尼黑開航後，我們非常歡迎台灣旅客搭乘長榮航空前往德國美麗的城市-慕尼黑，親身體驗當地之美。

長榮航空指出，慕尼黑為德國重點商業大城，諸多世界重要工商企業皆設廠於此，其中每兩年舉辦一次的慕尼黑電子展，更是全球規模最大的電子零組件專業展，吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，台北-慕尼黑航線的開闢，對於經常往返德國商務旅客將更加便利。

此外，慕尼黑也是旅遊城市，擁有眾多著名景點，每年吸引觀光客慕名造訪，包含聖母教堂、寧芬堡宮、國王湖、BMW博物館以及歐洲最大城市公園之一的英國花園，位處慕尼黑郊區的新天鵝堡，是迪士尼城堡的原型，優雅壯闊的城堡建築堪稱「最接近童話的地方」。而一年一度的慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，也讓慕尼黑享有世界啤酒之都的美名。

為歡慶台北-慕尼黑開航，長榮航空特別推出開航特惠價，前往官網購買來回機票只要新台幣27,569元起，讓旅客體驗直飛便利；此外，旅行業者也規劃各式團體行程，前往慕尼黑10天只要新台幣69,900元起，旅客除了選擇德國深入旅遊外，也可同步搭配長榮航空其他歐洲航點自由進出，包裝更多樣化旅程。

長榮航空為台北-慕尼黑航線開航精心準備印有兩地特色地標的環保購物袋，贈送給每位搭乘首航班機的旅客作紀念。記者黃仲明／攝影
長榮航空為台北-慕尼黑航線開航精心準備印有兩地特色地標的環保購物袋，贈送給每位搭乘首航班機的旅客作紀念。記者黃仲明／攝影
長榮航空今天開啟台北-慕尼黑直飛航線，在首航班特別調派三麗鷗彩繪機飛航，桃園機場公司也安排灑水儀式。記者黃仲明／攝影
長榮航空今天開啟台北-慕尼黑直飛航線，在首航班特別調派三麗鷗彩繪機飛航，桃園機場公司也安排灑水儀式。記者黃仲明／攝影
長榮航空為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航活動現場特別帶來巴伐利亞傳統舞蹈表演，讓旅客感受到濃濃的德國風情。記者黃仲明／攝影
長榮航空為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航活動現場特別帶來巴伐利亞傳統舞蹈表演，讓旅客感受到濃濃的德國風情。記者黃仲明／攝影
世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策(VWI by CHADWANG)為長榮航空台北-慕尼黑皇璽桂冠艙旅客特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡，並於現場提供試飲服務。記者黃仲明／攝影
世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策(VWI by CHADWANG)為長榮航空台北-慕尼黑皇璽桂冠艙旅客特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡，並於現場提供試飲服務。記者黃仲明／攝影
長榮航空於台北-慕尼黑航線今天開航。記者黃仲明／攝影
長榮航空於台北-慕尼黑航線今天開航。記者黃仲明／攝影
長榮航空台北-慕尼黑航線機上各艙等旅客都能享用京都米其林三星主廚中村元計的餐點，現場也特別展示主廚為該航線精心設計的佳餚。記者黃仲明／攝影
長榮航空台北-慕尼黑航線機上各艙等旅客都能享用京都米其林三星主廚中村元計的餐點，現場也特別展示主廚為該航線精心設計的佳餚。記者黃仲明／攝影
長榮航空林寶水董事長表示，台北-慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。記者黃仲明／攝影
長榮航空林寶水董事長表示，台北-慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。記者黃仲明／攝影
長榮航空於台北-慕尼黑航線今天開航，長榮航空董事長林寶水（右四）、總經理孫嘉明（右二）、民航局局長林國顯（右三）、外交部歐洲司司長姚金祥（左四）、德國在台協會副處長Dagmar Traub-Evans陶艾瑪（左三）、德國經濟辦事處首席代表暨處長Axel Limberg林百科（左二）等貴賓共同主持首航儀式。記者黃仲明／攝影
長榮航空於台北-慕尼黑航線今天開航，長榮航空董事長林寶水（右四）、總經理孫嘉明（右二）、民航局局長林國顯（右三）、外交部歐洲司司長姚金祥（左四）、德國在台協會副處長Dagmar Traub-Evans陶艾瑪（左三）、德國經濟辦事處首席代表暨處長Axel Limberg林百科（左二）等貴賓共同主持首航儀式。記者黃仲明／攝影

慕尼黑 長榮 德國

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