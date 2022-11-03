影／長榮航空開航慕尼黑 吸引歐洲、亞洲旅客來台轉機

長榮航空台北-慕尼黑航線於今天（3日）首航，成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。為慶祝慕尼黑開航，長榮航空在候機室舉辦首航儀式，由德國風情的巴伐利亞傳統舞蹈表演開場，並在候機室內打造戶外啤酒屋拍照區及滾啤酒桶遊戲。同時邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍－王策分享手沖咖啡的藝術，並展示京都米其林三星主廚－中村元計為慕尼黑航線設計的餐點。

今天上午的開航儀式，由長榮航空林寶水董事長、孫嘉明總經理共同主持，外交部歐洲司姚金祥司長、民航局林國顯局長、德國在台協會副處長陶艾瑪、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科Axel Limberg等貴賓也出席首航儀式，首航班機滿載三百多名旅客，由三麗鷗彩繪機飛航。

長榮航空林寶水董事長表示，台北-慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。此外，長榮航空也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往歐洲、慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

民航局林國顯局長說，德國是台灣在歐洲最大的活動伙伴，在2017年時有超過12萬的台灣旅客到德國，後來更增加到15萬人次。與德國經過5年努力溝通，才成功將航權放寬，長榮航空也因此得到一周四班的航權。此外，桃園機場把握疫情期間整備機場，新的行李系統每小時可處理一萬六千多件行李，第三航廈已立一千兩百多根鋼柱，三年後大家就可以看到第三航廈，可以讓世界各地的旅客都到台灣轉機。

外交部歐洲司姚金祥司長表示，慕尼黑是台灣在德國第二條的直航航線，台德雙邊關係近年來蓬勃發展，去年雙方簽署新的航空服務協定，讓兩地民眾交流更加方便、密切。

德國在台協會副處長陶艾瑪致詞時表示，長榮航空致力提供旅客安全舒適的服務，慕尼黑開航後，我們非常歡迎台灣旅客搭乘長榮航空前往德國美麗的城市-慕尼黑，親身體驗當地之美。

長榮航空指出，慕尼黑為德國重點商業大城，諸多世界重要工商企業皆設廠於此，其中每兩年舉辦一次的慕尼黑電子展，更是全球規模最大的電子零組件專業展，吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，台北-慕尼黑航線的開闢，對於經常往返德國商務旅客將更加便利。

此外，慕尼黑也是旅遊城市，擁有眾多著名景點，每年吸引觀光客慕名造訪，包含聖母教堂、寧芬堡宮、國王湖、BMW博物館以及歐洲最大城市公園之一的英國花園，位處慕尼黑郊區的新天鵝堡，是迪士尼城堡的原型，優雅壯闊的城堡建築堪稱「最接近童話的地方」。而一年一度的慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，也讓慕尼黑享有世界啤酒之都的美名。