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疫情之下 兒虐通報未增、嚴重度卻上升 新型態兒虐浮現

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚副院長邱政洵指出，疫情期間出現新型態兒虐方式，不願讓孩子施打新冠疫苗者，有部分孩童在飲食上也飽受父母限制，造成營養不良。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚副院長邱政洵指出，疫情期間出現新型態兒虐方式，不願讓孩子施打新冠疫苗者，有部分孩童在飲食上也飽受父母限制，造成營養不良。記者陳雨鑫／攝影

根據衛福部統計，近三年兒少受虐通報人數平均每年為7.8萬人，而兒少受虐人數平均每年為1.2萬人。於通報人數中長庚醫療體系就占15％，協助受虐兒童能擺脫暴力。

高雄長庚兒童神經內科醫師徐美欣表示，疫情期間兒虐通報數未顯著增加，但嚴重程度有提升趨勢，受虐致死的案例層出不窮，疫情期間也發現新型態兒虐模式，潛藏在家長過度控制，如堅持不讓孩子打新冠疫苗，衍伸嚴格控管飲食，導致營養不良事件。

徐美欣表示，光近三個月院內就收到二起虐待致死及重傷住院的兒虐案例。一例為出生44天的嬰兒，因21歲父親不滿岳父冷嘲熱諷，嬰兒遭虐待致死；另一例為6個月大女嬰被媽媽結識於網路上僅五天的同居男友暴力對待，顱內出血、身上多處傷勢，重傷住院中。

徐美欣說，這位6個月大的女嬰送到醫院時，家長還沒報戶口，是戶政的黑戶，連名字都沒取，住院時名牌還寫著ＯＯＯ之女。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疫情期間，把兒虐問題更搬上檯面，像是臨床上看到不少父母以「為孩子好」之名，堅持不讓孩子施打新冠疫苗，這項選擇本身並沒有問題，但很多堅持不願讓孩子打新冠疫苗的家長，常常以為孩子好的方式，控制孩子其他面向，包含不給孩子吃東西，擔心過敏、過胖等，導致近期就有一到二名孩子因嚴重營養不良被社工介入。

邱政洵表示，別以為兒虐僅有暴力對待才稱之，身心靈上的暴力也是暴力。過往政府在監測脆弱家庭也會透過孩童是否定期施打疫苗作為判斷，其實這類的問題一直都在，只是疫情期間又更被凸顯。

徐美欣表示，若從幼兒疫苗施打的比率觀察家庭的健全性，兒虐通報案件中五件就有一件沒有按時施打疫苗，比例極高。不管是從疫苗或是幼兒的體重發展等，都能看得出家庭照顧是否健全，也是社會極度需要關注的議題。不過，現行新冠疫苗並不像小兒疫苗，作為監測通報的項目，但臨床上已會格外注意這類的孩子，多詢問家庭狀況，或由醫護同仁協助觀察。

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞表示，「家，本該是最好的避風港」，但因家人失業、酗酒、吸毒或遭逢急難，家反而成了壓力鍋，隨時瀕臨破碎，兒童少年長期處於失衡家庭環境中，倘未及時給予相關協助，將可能使兒童因早期負向經驗影響其人格發展，甚至於日後產生偏差或犯罪行為。

長庚醫療財團法人在王瑞慧董事長的號召與支持下，於2018年成立「兒少保護中心」，整合各院區醫療團隊，結合政府、專業人士、民間單位攜手合作努力守護兒少。平均每年編列預算逾1000萬元執行兒少保護相關服務，從行動倡議、跨領域合作、影響政策，早期介入提供長期全人照護與陪伴，期望孩童能獲得療育與復原，讓他們能健康快樂成長。

長庚醫院今舉辦「兒少保護全人醫療照護研討會暨為愛發聲記者會」，各界皆到場響應。左起，兒童福利聯盟執行長白麗芳、警政署署長黃明昭、法務部次長蔡碧仲、衛福部次長李麗芬、長庚醫院董事長王瑞慧、寒舍集團董事長賴英里、民視董事長王明玉、長庚醫院主任委員程文俊。圖／長庚醫院提供
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新冠疫苗 長庚 疫情

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