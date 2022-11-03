西濱道路週六竹南路段南下主線施工 南下車流當心塞車

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為改善台61線竹南南下主線車道路面，將於5日上午9時至下午16時止，封閉台61線90K+200～90K+500南下主線車道，原行駛該路段所有車輛於台61線90K+200(匝道)匯出改行駛側車道，至90K+500(竹南博愛街口)再匯入快車道往南行駛。

這次施工主線路面，主要是台61線竹南鎮的龍江街至博愛街路段，適逢周六白天，假日南下車潮以及到龍鳳漁港觀光買魚貨遊客都會增多，當地周邊道路交通都會受到影響，尤其龍江街路口更可能發生回堵車流。

苗栗工務段呼籲，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。