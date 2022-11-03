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60件國產材「負碳家具」今起展出 實踐永續設計

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
「森入生活─國產．材好．設計展」今起在新芳春茶行展開。圖／台北科技大學木藝培育暨設計研發中心主任陳殿禮提供
「森入生活─國產．材好．設計展」今起在新芳春茶行展開。圖／台北科技大學木藝培育暨設計研發中心主任陳殿禮提供

台北科技大學木藝培育暨設計研發中心多年來與林務局合作國產材家具設計作品，將歷程及經驗集結為新書「森入生活─國產．材好．設計」，今起在台北市市定古蹟新芳春茶行舉辦實體成果展，並在中央研究院開放博物館平台，同步以線上方式展出。

展出作品約60件，分為藝術家具及設計家具兩大展區，以「永續設計．互聯共創」為主軸，以吸存二氧化碳的台灣森林木材，設計創作「負碳家具」，實現人工林永續循環生產。

此次公共藝術作品包括重生羅漢、台灣林相，重生羅漢利用藝術手法，賦予羅漢松新生命；台灣林相則是由17種台灣國產木材拼成台灣造型，並用17種國產材製作17張凳子，另有椅、凳、桌、櫃等作品。

林務局長林華慶表示，森林可說是天然的「吸碳神器」，在氣候變遷問題日益嚴峻的當代，不僅要保護天然林，更要循環利用人工林，讓固碳效益達到最高，期盼能達到淨零排放的目標。而存碳的木材，能取代高碳排的塑膠、鋼鐵材料，並為生活帶來質感。台灣生產的國產木材不但紋理優美、品質優良，更有溯源機制能確保不傷害天然林，對生態、對健康、對地球、對經濟都好，是消費者最好的選擇。

「森入生活─國產．材好．設計展」在新芳春茶行（台北市大同區民生西路309號），實體展出時間為即日起至111年12月31日止，開放時間為上午10時至晚上6時，周一、周二休館。

北市 氣候變遷

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