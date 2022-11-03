梨泰院悲劇後 日女醫提醒：車廂中擠沙丁魚也可能窒息
南韓梨泰院派對推擠悲劇造成156人死。日本整形外科醫師高田女里在接受訪問時提醒民眾，日常通勤時在擁擠車廂內也會發生因推擠造成窒息的危險。
日本上班上學尖峰時段的大眾交通工具車廂內，經常得見如同「擠沙丁魚」式的擁擠人潮。擁有法醫學的整形外科女醫師高田女里，在見到梨泰院事故發生後，提醒民眾，在擁擠車廂內也會造成因擠壓到人體的胸部、腹部及胸廓，而引發窒息死亡。
高田女里並點出，特別是成年的一般女性，若是肋骨硬度較弱，一旦遇上這樣的瞬間擠壓，便更容易窒息，「一旦跌倒被其他人壓住，就極可能會喪命」；此外，身高較矮的孩童也是在這種推擠中，較易引窒息死亡的一群。
如何防範擠車廂時產生的危險？高田女里則說，務必注意一旦火車或其他交通工具的車種急煞，或在上下車時，一時之間都有可能失去平衡跌倒；民眾身處擁擠車廂時，可將雙臂交叉在胸前，這樣就能爭取更多不被擠壓到胸腔的空間。
高田女里解釋，因擠壓致死，是因胸、肺的壓力會阻止全身循環的血液返回心臟，進而導致心臟驟停死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言