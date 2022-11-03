上路趴趴走有條件 微型電動二輪車須掛牌、保強制險

微型電動二輪車11月30日起將正式納管，必需「掛牌、保強制險」才能上路。新竹縣道路交通安全聯席會報因應修法提出應對作為，包含新竹區監理所12月將推出領牌到點服務、縣警局將持續加強取締未經安全審驗合格或擅自增、減、變更電子控制裝置等違規、及未滿14歲者駕駛微型電動二輪車等行為。

縣府交通旅遊處統計，新竹縣今年1至8月的微型電動二輪車（含電動輔助自行車）死傷人數共170人，較去年同期增加32%；其中湖口鄉占36%最多、竹北市32%次之。透過強化監理管理，減少交通事故，電動自行車更名為「微型電動二輪車」，11月30日起，電動二輪車需經檢測及型式審驗合格，依規定投保強制汽車責任險，並向公路監理機關登記、領用、懸掛牌照後，才可在道路行駛。

針對納管前所購買的合格電動自行車，必須於新法施行後2年內，依規定領用並懸掛牌照；若逾期未領用者，可裁罰1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛。另外，未滿14歲不得駕駛微型電動二輪車，否則處以600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；行駛速率如超過每小時25公里者，將處駕駛人900元以上1800元以下罰鍰，相關規定及罰則預計11月30日起正式上路。