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廚師幼時運動傷害膝蓋卡卡多年 軟骨層片移植才改善
24歲陳姓男子國小因棒球運動造成膝蓋傷害，成長過程中歷經上下樓梯時不僅卡卡、鈍挫感，嚴重時更是無法走路，就算平時也都要很小心彎曲伸直等折磨，尤其現在擔任廚師久站也不舒服，最後皆接受彰化基督教醫院「軟骨層片移植手術」後恢復健康。
陳男國小時參加棒球校隊，疑似在滑壘時受傷，造成左邊膝蓋不適，當時掛彰基醫學中心骨科部副主任暨彰基兒醫兒童骨科主任王偉勛的門診，但因年紀小、正在發育，醫師建議先不要做太激烈的手術或治療，怕有長短腳的問題。
陳男說，大學時期打籃球，超過兩場就覺得膝蓋很不舒服，感覺腫脹且休息一下也沒好轉；選擇再回醫院治療並接受手術，經過細胞治療後，現在的膝蓋滑順、平穩，像原本的膝蓋一樣，上下樓梯不用再小心翼翼的擔心鈍挫感的疼痛，起立、蹲下及以前不敢做的動作，現在可以放心的做。
王偉勛表示，患者接受治療是「軟骨層片移植手術」，2021年8月9日取組織進行培養，同年9月3日進行層片移植。相較於以往傳統手術，最大優點是讓患者關節軟骨可以完全的修復，恢復成健康的關節軟骨，不須開很大的傷口去縫合軟骨的移植物，算是簡單的治療，適合年輕族群或年紀稍長的族群、膝關節狀況不錯者。
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