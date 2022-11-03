台東縣府推「台東好玩卡」 一年四季暢遊台東
配合交通部觀光局台灣好玩卡，台東縣府也推出「台東好玩卡」，內容搭配大型亮點活動遊程、針對不同路線與節令規畫的遊程、交通運輸套票、特約店家優惠等，類型多元，一年四季，都可暢遊台東不同魅力。
縣府表示，「台東好玩卡」所包含的遊程都由專人負責規畫及預約服務，無論是自由行或是套裝旅遊，兩人即可成行，既能省下規畫行程的心力，景點停留的時間也相當彈性，又有專業導遊兼司機包車服務，能夠深度了解在地風情。
「台東好玩卡」11月推出的活動也相當精采，有藝文輕旅行、暖暖泡湯行及熱血賽事，其中，配合「江賢二藝術特展」的行程，除欣賞在美術館舉辦的特展，更安排東海岸江賢二藝術園區參觀行程，走訪帶給藝術家無數靈感。
另「台東光祭」搭配知本溫泉體驗的遊程，既能透過溫泉放鬆一身疲憊，又能在國際級的聲光藝術節中獲得滿滿藝術能量；此外「台灣國際衝浪公開賽」的遊程則可以欣賞東海岸美景，並觀看各國頂尖選手齊聚戰浪的精彩賽況。
交觀處長余明勳指出更多資訊請見「台東好玩卡」官方網站。
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