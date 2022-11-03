快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北上陳情光電總量管制 七股漁民要求停止光電增設

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
2018年七股鄉親曾大舉北上行政院情光電與漁業爭地，四年過後爭議不只未解，光電至今仍不斷增設，超過200位鄉親搭乘5台遊覽車凌晨4點從七股出發至總統府前陳情。記者季相儒／攝影
2018年七股鄉親曾大舉北上行政院情光電與漁業爭地，四年過後爭議不只未解，光電至今仍不斷增設，超過200位鄉親搭乘5台遊覽車凌晨4點從七股出發至總統府前陳情。記者季相儒／攝影

超過200位七股鄉親因為受到不當光電開發影響，今天一早北上至總統府行政院抗議，提出三個訴求：要求行政院立即設置七股光電總量管制且不得再增設光電；提出光電空間規畫且台61以西禁止開發光電；成立中央及地方政府共組的爭議協調平台且需有在地參與。

2018年七股鄉親曾大舉北上行政院陳情光電與漁業爭地，四年過後爭議不只未解，光電至今仍不斷增設，即便七股鄉親已不斷請願抗議，地方上服務廠商的設置說明會仍不間斷。七股居民嘆真的是平行時空，七股養殖戶不斷從世世代代養殖的魚塭趕走，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、行政院副院長沈榮津仍沒有聽到漁民心聲，只顧著宣揚光電好成績，七股鄉親已忍無可忍，超過200名鄉親搭乘5台遊覽車凌晨4點從七股出發至總統府前陳情。

超過200位七股鄉親因為受到不當光電開發影響，今天一早北上至總統府與行政院抗議。記者季相儒／攝影
超過200位七股鄉親因為受到不當光電開發影響，今天一早北上至總統府與行政院抗議。記者季相儒／攝影

行政院 總統府 漁民

延伸閱讀

汐止警執勤獲肯定 行政院贈慰問品、獎勵金

伯特光電跨足多元化應用 今舉行上櫃發表

即時評析／故宮文物維護 行政院還要斟酌、緩議嗎？

活化公墓土地再利用 屏縣府打造北興光電球場一地多用

相關新聞

上路趴趴走有條件 微型電動二輪車須掛牌、保強制險

微型電動二輪車11月30日起將正式納管，必需「掛牌、保強制險」才能上路。新竹縣道路交通安全聯席會報因應修法提出應對作為，...

水氣持續灌入 東北部慎防落石坍方 今晚東北季風增強挾雨勢

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，隨著奈格颱風更為減弱、往西遠離，今天西半部雲量更進一步的減少，白天的溫度還會再比昨天高。

光電氾濫怒！上百名七股漁民上凱道要政府：差不多一點

太陽能光電板大舉入侵台南七股，現已有超過1000公頃土地完成光電備案，引發當地養殖漁民反彈，今天有超過200名七股居民北...

疫情之下 兒虐通報未增、嚴重度卻上升 新型態兒虐浮現

根據衛福部統計，近三年兒少受虐通報人數平均每年為7.8萬人，而兒少受虐人數平均每年為1.2萬人。於通報人數中長庚醫療體系...

西濱道路週六竹南路段南下主線施工 南下車流當心塞車

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為改善台61線竹南南下主線車道路面，將於5日上午9時至下午16時止，封閉台61線...

南投杉林溪迎來今年第一波楓紅 紫葉槭提早轉為鮮紅色

中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，目前園區內迎來第一波楓紅，變葉木如紫葉槭（讀音：ㄘㄨˋ）已經提早轉為艷麗的鮮紅色，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。