影／北上陳情光電總量管制 七股漁民要求停止光電增設

超過200位七股鄉親因為受到不當光電開發影響，今天一早北上至總統府與行政院抗議，提出三個訴求：要求行政院立即設置七股光電總量管制且不得再增設光電；提出光電空間規畫且台61以西禁止開發光電；成立中央及地方政府共組的爭議協調平台且需有在地參與。

2018年七股鄉親曾大舉北上行政院陳情光電與漁業爭地，四年過後爭議不只未解，光電至今仍不斷增設，即便七股鄉親已不斷請願抗議，地方上服務廠商的設置說明會仍不間斷。七股居民嘆真的是平行時空，七股養殖戶不斷從世世代代養殖的魚塭趕走，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、行政院副院長沈榮津仍沒有聽到漁民心聲，只顧著宣揚光電好成績，七股鄉親已忍無可忍，超過200名鄉親搭乘5台遊覽車凌晨4點從七股出發至總統府前陳情。 超過200位七股鄉親因為受到不當光電開發影響，今天一早北上至總統府與行政院抗議。記者季相儒／攝影