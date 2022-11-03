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溫泉季到來！票選台灣好湯高雄再加碼iPhone14

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄寶來不老溫泉以碳酸泉著稱，寶來溫泉區還設有花賞溫泉公園，冬天泡湯可賞梅與賞景。圖／高市觀光局提供
高雄寶來不老溫泉以碳酸泉著稱，寶來溫泉區還設有花賞溫泉公園，冬天泡湯可賞梅與賞景。圖／高市觀光局提供

交通部觀光局舉辦台灣好湯溫泉網路票選活動，盤點全台灣19大溫泉區域讓泡湯客評選與推薦。高市觀光局指出，高雄寶來不老溫泉是有口碑的優質好湯，觀光局與在地溫泉業者合作，加碼iPhone14最新款手機、「高雄-離島」機票及泡湯券等獎品，不怕抽不到、就怕您不投。

「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」即日起至12月31日結束，民眾只要加入2022-2023台灣好湯官方Line@會員（LINE搜尋@hotspring_taiwan）可參加投票活動。交通部觀光局活動獎品包含iPhone 14手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總價超過10萬元獎品。

南橫公路復通後，高市府今年全力衝刺推廣寶來不老溫泉，除中央提供獎項外，另與在地溫泉業者加碼提供抽獎贈品。觀光局表示，只要票投高雄寶來不老溫泉，可機會獲得iPhone14最新款手機、華信航空離島航線機票及30張泡湯券寶來不老溫泉區等獎品。

高市觀光局長周玲妏說，旅客到六龜寶來及不老溫泉區泡湯外，還可走訪久違的南橫、六龜之心、六龜大佛、寶來花賞溫泉公園、美濃地區、旗山老街、旗糖農創園區及茂林國家風景區等特色景點，或上山前往茂林觀賞越冬紫斑蝶。

提醒民眾，民眾要先加入台灣好湯官方Line@帳號，就可以參加十泉十美網路票選，每人每日最多可以投一次，投完票後再截圖投票畫面與投票序號，上傳高雄旅遊網FB專頁指定文章下方留言，詳細活動辦法可上高雄旅遊網查詢。

高雄寶來不老溫泉區風景優美，還可順道一遊南橫山區。圖／高市觀光局提供
高雄寶來不老溫泉區風景優美，還可順道一遊南橫山區。圖／高市觀光局提供
交通部觀光局舉辦「台灣好湯」票選活動，票投高雄寶來不老溫泉有機會抽得手機與機票等大獎。圖／高市觀光局提供
交通部觀光局舉辦「台灣好湯」票選活動，票投高雄寶來不老溫泉有機會抽得手機與機票等大獎。圖／高市觀光局提供

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