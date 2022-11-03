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春節即至 金錢樹化身桌上招財小植栽

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
金錢樹葉插所需工具，準備一把園藝剪、適量水苔、盆器。圖／新北市農業處提供
金錢樹葉插所需工具，準備一把園藝剪、適量水苔、盆器。圖／新北市農業處提供

在過不到兩個月就是農曆春節，每逢春節家戶喜歡擺上一盆發財樹，象徵財源滾滾，新北市綠美化環境景觀處使用小秘訣，使金錢樹變身成小巧桌上植栽，辦公室內擺上一盆，辦公場所增添綠意，帶來財源之意，更改善生活環境。

景觀處表示，金錢樹因其葉片肥厚多肉、橢圓具光澤，形狀看似錢幣，且生長緩慢、耐陰、耐熱、易於照護的特性，便成了開業誌慶、喬遷祝福送禮常用的園藝植物。

為使金錢樹小巧化，準備好一枝成熟金錢樹葉子、一把園藝剪、適量水苔、盆器、噴霧器及消毒用酒精。將金錢樹的小葉貼著葉柄剪下，避免感染建議每剪一小葉就用酒精消毒剪刀。取出適量的水苔泡水洗淨數次，將水苔多餘的水分擠出，並裝入適當的盆器。

將金錢樹小葉插入水苔中，置於室內通風處，水苔半乾時噴水補充水分，待其葉片養好球莖冒芽，約需3至4個月，冒芽後即可移植到新盆器，以砂質壤土來栽種，再加上裝飾石與小飾品即可變身桌上小植栽。

金錢樹移植到小盆，變身小巧植栽。圖／新北市農業處提供
金錢樹移植到小盆，變身小巧植栽。圖／新北市農業處提供

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