春節即至 金錢樹化身桌上招財小植栽

在過不到兩個月就是農曆春節，每逢春節家戶喜歡擺上一盆發財樹，象徵財源滾滾，新北市綠美化環境景觀處使用小秘訣，使金錢樹變身成小巧桌上植栽，辦公室內擺上一盆，辦公場所增添綠意，帶來財源之意，更改善生活環境。

景觀處表示，金錢樹因其葉片肥厚多肉、橢圓具光澤，形狀看似錢幣，且生長緩慢、耐陰、耐熱、易於照護的特性，便成了開業誌慶、喬遷祝福送禮常用的園藝植物。

為使金錢樹小巧化，準備好一枝成熟金錢樹葉子、一把園藝剪、適量水苔、盆器、噴霧器及消毒用酒精。將金錢樹的小葉貼著葉柄剪下，避免感染建議每剪一小葉就用酒精消毒剪刀。取出適量的水苔泡水洗淨數次，將水苔多餘的水分擠出，並裝入適當的盆器。