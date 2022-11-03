落花生新品種「台農11號」 高油酸耐貯藏可望助攻外銷

農委會農業試驗所育成落花生新品種「台農11號」，株型矮、好採收，秋作產量較一般品種高出30%，油脂組成的油酸含量高達78至83%，油脂性質穩定，可延長一倍的產品儲架壽命，從目前3個月延長至6個月以上，有利提升外銷競爭力。

農試所表示，落花生油脂含量高，不易保存且容易產生油耗味，一直是國內食品加工業面臨的難題，也使農民在種植選擇上受限。油脂成分的油酸及亞油酸含量為油脂穩定性指標，油酸愈高、亞油酸愈低則油脂愈穩定，可延長保存期限。

為突破產業困境，農試所從美國引進高油酸品種，自104年開始與國內栽培種雜交，歷經7年終於育成適合台灣環境的高油酸品種。依照109年及110年試驗結果，不同年度皆可穩定表現高油酸特性。一般認為油酸含量大於或等於70%可稱為高油酸落花生，該新品種油酸含量高達78至83%。

農試所說，落花生「台農11號」株型矮不易倒伏，適合機械收穫，節省採收倒伏植株人力成本；且新品種莢果產量高，與國內一般栽培種相比，秋作產量高出30%，經試種調查生育日數，春作120至130天、秋作100至115天，適合台灣秋作栽培環境。