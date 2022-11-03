影城看「黑亞當」驚見發霉的紅座椅 業者回應：清潔後的痕跡

一名網友上月月底前往天母某影城準備要看電影「黑亞當」，卻驚見正要坐下的兩張紅色椅子和飲料架邊緣，都有著明顯發霉的痕跡。他怒控若是入場的觀眾在漆黑一片的電影院內，一時不察就直接坐下，豈不就整場電影都「坐在霉叢中」。

原PO在「靠北天母幫」發文表示，上週日(10月30日)下午於天母某影城買了電影「黑亞當」的票，一到座位席才發現靠走道的兩張座椅明顯有多處白灰色的發霉痕跡，讓他氣到當場退票，在發文之際，「也希望公司可以好好整理一下電影院」。

網友見文後紛紛留言回應，表示這家影城的清潔有問題「行之有年」、「以為關燈後沒有人會注意到」、「原來我之前坐在菌絲上看獨行俠」，並認為以該影城收費不低的票價，「這種品質很令人傻眼」，有網友留言酸諷，建議該影城的椅子都要選灰色的，「這樣發霉才看不出來」。

有人表示，在發霉事件於媒體曝光後，影城表示會如期改善，並解釋原PO看到的其實是「清潔後的痕跡」；讓不少網友反嗆：「有人會分不出來黴菌跟清潔劑嗎？若是清潔劑的殘留物，那更糟糕吧？搞不好還中毒欸」。

有人在昨(2)日前往同家影城，也發現在中後排座位的地板上，有多團疑似被使用後的衛生紙，清潔人員在沒檢查的情況下，開放給下一場的觀眾進場；也有人反映，上回也去同家影城，小孩還被走道的座位椅旁突起的螺絲釘刮到流血，當時影城服務人員雖然立刻幫忙小孩貼OK繃，但僅是口頭說聲對不起。