快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

影城看「黑亞當」驚見發霉的紅座椅 業者回應：清潔後的痕跡

聯合新聞網／ 綜合報導
天母某影城的紅色座椅發霉了！網友PO出照片表示，不只椅子，連飲料架邊緣都是白色發霉物。擷自「靠北天母幫」
天母某影城的紅色座椅發霉了！網友PO出照片表示，不只椅子，連飲料架邊緣都是白色發霉物。擷自「靠北天母幫」

一名網友上月月底前往天母某影城準備要看電影「黑亞當」，卻驚見正要坐下的兩張紅色椅子和飲料架邊緣，都有著明顯發霉的痕跡。他怒控若是入場的觀眾在漆黑一片的電影院內，一時不察就直接坐下，豈不就整場電影都「坐在霉叢中」。

原PO在「靠北天母幫」發文表示，上週日(10月30日)下午於天母某影城買了電影「黑亞當」的票，一到座位席才發現靠走道的兩張座椅明顯有多處白灰色的發霉痕跡，讓他氣到當場退票，在發文之際，「也希望公司可以好好整理一下電影院」。

網友見文後紛紛留言回應，表示這家影城的清潔有問題「行之有年」、「以為關燈後沒有人會注意到」、「原來我之前坐在菌絲上看獨行俠」，並認為以該影城收費不低的票價，「這種品質很令人傻眼」，有網友留言酸諷，建議該影城的椅子都要選灰色的，「這樣發霉才看不出來」。

有人表示，在發霉事件於媒體曝光後，影城表示會如期改善，並解釋原PO看到的其實是「清潔後的痕跡」；讓不少網友反嗆：「有人會分不出來黴菌跟清潔劑嗎？若是清潔劑的殘留物，那更糟糕吧？搞不好還中毒欸」。

有人在昨(2)日前往同家影城，也發現在中後排座位的地板上，有多團疑似被使用後的衛生紙，清潔人員在沒檢查的情況下，開放給下一場的觀眾進場；也有人反映，上回也去同家影城，小孩還被走道的座位椅旁突起的螺絲釘刮到流血，當時影城服務人員雖然立刻幫忙小孩貼OK繃，但僅是口頭說聲對不起。

有網友昨(2)日前往同家影城，也發現影城有清潔上的問題。他秀出在中後排座位的地板上，有使用後的衛生紙，但卻無人清理，直接開放下一場的觀眾進場。擷自「靠北天母幫」
有網友昨(2)日前往同家影城，也發現影城有清潔上的問題。他秀出在中後排座位的地板上，有使用後的衛生紙，但卻無人清理，直接開放下一場的觀眾進場。擷自「靠北天母幫」

天母

延伸閱讀

居民臉上充滿希望！台北1地區被讚最宜居 「台灣沒地方可比」

台北哪裡像梨泰院擁斜坡窄巷？網釣出6年前北投恐怖人潮

梨泰院像台灣西門町？ 一票網友反指這地方：好奇塞10萬人會怎樣

天母萬聖節 柯文哲搖鈴領著小殭屍進場

相關新聞

水氣持續灌入 東北部慎防落石坍方 今晚東北季風增強挾雨勢

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，隨著奈格颱風更為減弱、往西遠離，今天西半部雲量更進一步的減少，白天的溫度還會再比昨天高。

南投杉林溪迎來今年第一波楓紅 紫葉槭提早轉為鮮紅色

中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，目前園區內迎來第一波楓紅，變葉木如紫葉槭（讀音：ㄘㄨˋ）已經提早轉為艷麗的鮮紅色，...

大雨特報 吳德榮：明起冷空氣南下 低溫下探16度

東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區注意...

影城看「黑亞當」驚見發霉的紅座椅 業者回應：清潔後的痕跡

一名網友上月月底前往天母某影城準備要看電影「黑亞當」，卻驚見正要坐下的兩張紅色椅子和飲料架邊緣，都有著明顯發霉的痕跡。讓他怒控，若是入場的觀眾在漆黑一片的電影院內，一不查就坐下，豈不就整場電影都「坐在霉叢中。

影／金門往台中班機故障70旅客滯留 旅客譙立榮擺爛

「我們要回家！」將近70位旅客，昨天晚間搭乘立榮航空金門往台中 B7-8966班機，由於油量的指示燈發生機械故障，飛機2...

美研究調查：女性更容易患長新冠 症狀更嚴重

美國人口普查局和國家衛生統計中心10月數據，疫情期間超過 17% 女性有長新冠（Long Covid）症狀，男性只有 11%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。