水氣持續灌入 東北部慎防落石坍方 今晚東北季風增強挾雨勢

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，隨著奈格颱風更為減弱、往西遠離，今天西半部雲量更進一步的減少，白天的溫度還會再比昨天高。

他說，雖然雲量變少了，但颱風外圍還是有比較多的水氣，東南方也有暖濕空氣順著太平洋高壓邊緣往台灣移入，迎風面的基隆北海岸東北角、東半部有較持續的地形降雨。

中南部午後山區有熱力及水氣的條件，有熱對流發展帶來局部短暫雨或雷雨的機會，到山區附近活動需要留意天氣變化。

預計今晚東北季風將開始增強，柯聿寧說，東北季風與東南方的暖濕空氣有一些交會的情況，可能為東北部帶來比較明顯的雨勢。

柯聿寧說，明天隨著東北季風南下，東半部降雨較明顯的位置也會逐漸往南移動，由於台灣附近的水氣偏多，西半部的雲量也會稍增多，山區有短暫雨的機會，周六西半部平地也有一點降雨的機會。

柯聿寧表示，這波東北季風沒有帶來明顯的冷空氣，北部在明天下半天到周日上半天溫度將稍下降，配合陰雨天氣，全日溫度約在19-23度左右，仍有轉濕冷的感覺。

中南部降溫幅度有限，但周六當天雲量較多，且可能有局部的降雨，白天的高溫也會受到影響沒辦法升高，有一點小變化。

周日下半天東北季風將慢慢減弱，各地溫度逐漸回升，西半部的水氣減少天氣也將好轉，日夜溫差擴大。

柯聿寧說，預計下周北方暫時沒有明顯的冷空氣再南下，大致都是高壓迴流的環境，不過迴流還是會帶來較多的水氣，東北部仍有局部地形降雨，加上前幾天東北部有些地區累積了大量的降雨，邊坡不太穩定，有落石、坍方發生機率，建議行車經過附近仍需留意路況。