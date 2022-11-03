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大雨特報 吳德榮：明起冷空氣南下 低溫下探16度

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大雨特報 吳德榮：明起冷空氣南下 低溫下探16度

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近水氣逐漸減少，大台北東側及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有較大雨勢的機率；西半部多雲時晴。迎風面山區、土石含水飽和，應續慎防坍方及落石。

今天氣溫略升，白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼；北部20至27度，中部20至32度，南部20至32度，東部20至30度。

吳德榮說，明天、周六東北季風增強，台灣附近水氣增多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全；中南部為多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率。周日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

吳德榮說，明起冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣偏涼微冷，中南部早晚涼冷；明晚、周六晨及周日晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右。

下周一至周三水氣漸減，東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲；冷空氣減弱、氣溫逐日漸升。

吳德榮 基隆 宜蘭

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