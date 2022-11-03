影／金門往台中班機故障70旅客滯留 旅客譙立榮擺爛

「我們要回家！」將近70位旅客，昨天晚間搭乘立榮航空金門往台中 B7-8966班機，由於油量的指示燈發生機械故障，飛機2度檢修試飛，都無法排除故障，立榮航空在晚間10點宣佈飛機無法起飛，請旅客自行安排住宿與接駁，引起旅客的不滿，不少旅客當場表達抗議，陳姓旅客就說，這是航空公司飛機故障，本來就是他們要負責賠償，怎麼會覺得自己沒錯，這樣的處理態度，讓人很失望。

據了解，這架立榮航空的班機是滿載的狀態，機上共搭載70多人，當中有團客也有散客，據乘客陳先生表示，他們是搭晚間19點30分往台中的班機，飛機原本已經滑行出去，結果在機上等了20多分鐘，機長廣播飛機機械故障，又折返維修，20點多後來通知大家再度登機，沒想到飛機滑行一會，又說無法飛行，請大家下機，大家在候機室前後等了快2小時，立榮航空在22點多才正式宣佈飛機無法飛。

陳先生說，飛機故障本來航空公司就要負起責任，沒想到航空公司主管竟回覆，飛機平日都有按規定定期維修，只是機械忽然出問題，我們也沒辦法，完全沒要賠償；且當時不少乘客都沒吃晚餐，航空公司竟然只發一瓶八寶粥，就想打發大家。

立榮航空此舉，讓旅客都超生氣，不少人在場立刻高喊「要立榮航空道歉」或「要立榮負起責任」；黃姓乘客也說，飛機故障，本來航空公司應該要負起全責，結果他們對造成旅客權益損失，一點歉意都沒有，還認為自己沒錯，讓人超傻眼，尤其現在領完行李都已經深夜23點多，他們在金門人生地不熟，都不知去哪叫車或找飯店，實在超生氣，強調「以後再也不搭立榮」。