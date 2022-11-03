影／金門往台中班機故障70旅客滯留 旅客譙立榮擺爛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
一群旅客因為飛機故障，滯留金門，得知立榮航空認為公司沒錯，不願賠償，旅客在航空公司前高舉手臂表達抗議。記者蔡家蓁／攝影
一群旅客因為飛機故障，滯留金門，得知立榮航空認為公司沒錯，不願賠償，旅客在航空公司前高舉手臂表達抗議。記者蔡家蓁／攝影

「我們要回家！」將近70位旅客，昨天晚間搭乘立榮航空金門往台中 B7-8966班機，由於油量的指示燈發生機械故障，飛機2度檢修試飛，都無法排除故障，立榮航空在晚間10點宣佈飛機無法起飛，請旅客自行安排住宿與接駁，引起旅客的不滿，不少旅客當場表達抗議，陳姓旅客就說，這是航空公司飛機故障，本來就是他們要負責賠償，怎麼會覺得自己沒錯，這樣的處理態度，讓人很失望。

據了解，這架立榮航空的班機是滿載的狀態，機上共搭載70多人，當中有團客也有散客，據乘客陳先生表示，他們是搭晚間19點30分往台中的班機，飛機原本已經滑行出去，結果在機上等了20多分鐘，機長廣播飛機機械故障，又折返維修，20點多後來通知大家再度登機，沒想到飛機滑行一會，又說無法飛行，請大家下機，大家在候機室前後等了快2小時，立榮航空在22點多才正式宣佈飛機無法飛。

陳先生說，飛機故障本來航空公司就要負起責任，沒想到航空公司主管竟回覆，飛機平日都有按規定定期維修，只是機械忽然出問題，我們也沒辦法，完全沒要賠償；且當時不少乘客都沒吃晚餐，航空公司竟然只發一瓶八寶粥，就想打發大家。

立榮航空此舉，讓旅客都超生氣，不少人在場立刻高喊「要立榮航空道歉」或「要立榮負起責任」；黃姓乘客也說，飛機故障，本來航空公司應該要負起全責，結果他們對造成旅客權益損失，一點歉意都沒有，還認為自己沒錯，讓人超傻眼，尤其現在領完行李都已經深夜23點多，他們在金門人生地不熟，都不知去哪叫車或找飯店，實在超生氣，強調「以後再也不搭立榮」。

立榮航空在地邵姓主管表示，依據國內線航空乘客運送定型化契約第18條，若飛機是因為突發性機械故障，這是人為無法控制， 所以航空公司無需賠償；立榮航空晚間回應，這架航機於滑行時因油量指示器出現異常訊號，機長基於安全考量，決定返回檢修，該班機旅客共70位，立榮航空也提供飲料及點心。他們表示，該航機經多次反覆檢修後，因異常訊號仍然無法及時排除，基於飛安考量，決定停航檢修。因台中機場有宵禁時間，無法及時調派航機飛航，立榮航空除提供旅客相關住宿資訊外，也已緊急調派明(3)日上午9:10之B7-9362加班機，協助疏運旅客返回台中，對於造成旅客不便，立榮航空深感抱歉。

大批立榮航空旅客，因為飛機故障遭滯留金門，大家在晚間23點才各自離開機場找尋飯店，都對航空公司的處理方式相當氣憤。記者蔡家蓁／攝影
大批立榮航空旅客，因為飛機故障遭滯留金門，大家在晚間23點才各自離開機場找尋飯店，都對航空公司的處理方式相當氣憤。記者蔡家蓁／攝影
遊客陳先生氣憤的說，立榮航空公司在處理此事上，態度強硬表現很差，以後不會再搭該公司飛機。記者蔡家蓁／攝影
遊客陳先生氣憤的說，立榮航空公司在處理此事上，態度強硬表現很差，以後不會再搭該公司飛機。記者蔡家蓁／攝影
立榮航空在地邵姓主管表示，依據國內線航空乘客運送定型化契約第18條，若飛機平日都有按規定定期維修，後因為突發性機械故障，這是人為無法控制， 所以航空公司無需賠償。記者蔡家蓁／攝影
立榮航空在地邵姓主管表示，依據國內線航空乘客運送定型化契約第18條，若飛機平日都有按規定定期維修，後因為突發性機械故障，這是人為無法控制， 所以航空公司無需賠償。記者蔡家蓁／攝影
大批旅客在晚間23點才在航空公司櫃台前，完成領行李等作業。記者蔡家蓁／攝影
大批旅客在晚間23點才在航空公司櫃台前，完成領行李等作業。記者蔡家蓁／攝影

立榮航空

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