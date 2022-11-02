抗氧化物質為藍莓13倍 苗栗場研發「愛玉子機能飲」

為提高愛玉子的使用率及附加價值，苗栗區農業改良場歷經六年研發，完成愛玉子全果胚萃取技術，成分中富含抗氧化物質，相關研發成果在今年登上國際期刊，並且調製出即飲式機能產品，希望引發愛玉子保健新風潮。

愛玉子種子經搓揉後，會釋放果膠，形成富含膳食纖維的愛玉凍，但由於純愛玉凍不易保存，常有攜帶及即食性不便利的問題。為提高愛玉子的附加價值，苗栗場與中國醫藥大學合作，歷經六年完成技術研發，自愛玉子果胚完整分離出機能性成分，所含的抗氧化物質總多酚含量是藍莓的13倍以上。

苗栗廠說，透過動物試驗發現，所含植固醇成分與抑制發炎蛋白生合成機制有關，都是目前市售植萃產品缺乏的有效成分，相關成果已於今年登上國際期刊，未來投入後疫情時代的保健市場，相當具有競爭力。

苗栗場場長呂秀英說，愛玉子多生長於生態友善環境，是最安全的自然產物，透過全果胚利用的深度開發，可完整萃取愛玉子有效成分，目前已率先應用於即飲式機能產品，讓消費者用喝的就能調養身體機能。

呂秀英說，愛玉子也適用於各年齡層的機能保健產品、膳食補充品、甚至健康食品開發，產業應用性相當高，希望擴大產業廣度，進而提高愛玉子產值及農民的收入。對此技術有興趣的業者，可洽詢苗栗場技術研發團隊窗口 (林副研究員 037-222111#516)。