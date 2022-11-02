明氣溫回升周五轉濕涼 周日低溫可能下探19度
今天東北季風減弱，因北部水氣偏多，基隆北海岸、東北部仍有局部大雨發生機率。明日東北季風持續減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸、宜蘭沿岸仍會有間歇性雨勢，周五起東北季風再度增強，北部不僅降雨，低溫也可能下探19、20度。
今明兩天東北季風持續減弱，氣溫回升，但北部、東北部、東部及西半部山區仍會有局部短暫雨，局部地區甚至會有豪雨發生機率，中南部則為多雲到晴的好天氣。隨著東北季風減弱，明日氣溫可望回升2至3度，北部高溫約25至28度，中南部及台東地區29至31度，各地低溫則在23度左右，早晚溫差較大。
周五起東北季風再度南下，影響北台灣天氣，周末假日氣溫下降明顯，尤其周日清晨，北台灣低溫將下探19度左右，北部又會是濕涼的天氣型態。
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