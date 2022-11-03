今年最高！「大樂透」週五頭獎衝4.3億

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今年最高衝一波！「大樂透」明（4）日晚間開獎，頭獎上看4.3億元，將打破今年最高頭獎紀錄！「大樂透」上一次頭獎突破4億元是110年8月24日的4.5億元，相隔一年多，「大樂透」至本週二(11/1)頭獎已連摃14期，週五頭獎上看4.3億元，若一注獨得，將為「大樂透」今年最高頭獎金額！

今（111）年統計至10月底「大樂透」已開出18次頭獎，且頭獎全部皆為一注獨得，共誕生18位億萬富翁，是特別受到財神眷顧的一年，其中有14位幸運兒採用電腦選號的方式，另外4位為自選號碼，想獲得今年「大樂透」最高頭獎的民眾，一定要到投注站買張彩券或集資包牌試試手氣，增加財神降臨的機會！