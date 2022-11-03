「1111光棍萬歲」手刀搶優惠!買微星筆電現折萬元、再享最高8500元電子即享券

迎戰雙11，MSI推出超狂購物節，指定筆電限時下殺省萬元。 (圖／MSI提供)

網路購物盛行，根據資策會產業情報研究所發布調查，近七成消費者會參加電商購物節，根據去年發布的雙11購物調查，雙11購物族群最大宗的優先購買品項為3C產品。

電商年度盛會雙11即將登場，MSI與PChome 24h購物聯手推出「1111光棍萬歲」筆電優惠！即日起至11/30多款熱銷筆電享萬元折扣，活動期間於PChome 24h購物選購MSI筆電，登錄最高送電子現金即享券$8,500，11/11當日購買登錄享10%購物金回饋，MSI x PChome 24h購物「1111光棍萬歲」專屬優惠請上活動網站查詢。

五款推薦必入手筆電，讓您不論電競、遊戲、工作、設計、行動生活都能完美隨行。

Stealth 17M纖薄俐落 橫跨遊戲戰場與工作場所的絕佳配備

最輕巧纖薄的17吋電競筆電Stealth 17M，將都市風格和街頭時尚融為一體，極致纖薄的質感霧黑機身設計，適合年輕遊戲玩家每天隨身攜帶，隨時隨地享受遊戲，學習或工作使用，展現了輕薄與高效能的完美平衡！

機身搭載144HZ IPS等級窄邊框電競面板，同時採用大膽且多彩設計的炫彩光譜電競鍵盤，不僅帶給玩家最極致的遊戲饗宴，更打造專屬電競風格，透過HDMI、USB-Type C，還能輕鬆享受超高解析度的多螢幕畫面輸出，視野更寬闊。

Stealth 17M指定款搭載最新第12代Intel® Core™ i7-1280P處理器、 GeForce RTX™ 3060 筆記型電腦GPU，原價NT$53,900，雙11超狂回饋價NT$42,900，同時附贈Microsoft 365個人版一年期(市價NT$2,190)、專業電競滑鼠、質感後背包及電競耳機。

最輕巧纖薄的17吋電競筆電Stealth 17M，將都市風格和街頭時尚融為一體，展現高效與輕薄的完美平衡。 (圖／MSI提供)

Sword 17 質感有型純白電競利器

Sword 17純白美型機身搭配獨家藍色背光鍵盤，營造簡約有型的遊戲氛圍，144 Hz 更新率IPS等級的17吋電競面板，提供更鮮明且寬闊的視覺呈現，Nahimic 3音效強化軟體能提升遊戲中的3D立體音場效果，更支援播放Hi-Res音訊格式，隨時享受高解析音樂帶來的頂級聽覺體驗，盡情享受遊戲中的每一個槍聲與腳步聲，熱愛RPG遊戲的玩家，絕對不容錯過，馬上化身為揮舞著勝利之劍的騎士，佩帶著擁有龍之力的不朽之劍，跟著 Sword 17一起譜出新的冒險篇章吧！

Sword 17純白電競筆電PChome 24h購物獨賣款，搭載最新第12代i5-12500H、GeForce RTX™ 3050 Ti筆記型電腦GPU，原價NT$42,900，雙11限時降萬元，只要NT$32,900，再加碼送專業電竟耳機，數量有限，售完為止。

Sword 17擁有純白美型機身，是替熱愛RPG遊戲玩家特別打造的電競利器。 (圖／MSI提供)

Vector GP66 為效能而生

擁有強大而穩定的性能且內斂成熟設計的Vector GP66，不論是科技工程運算、高階工程計算或複雜的設計需求皆能完美承接，成為最強悍的後盾，更是一款穩定、堅固、質感造型兼具的電競筆電，強化的軸承與結構設計，單手也能輕鬆開闔，黑魂低調質感外觀中蘊藏著絕不妥協的強悍效能，堪稱是專為高效能需求而生。

想要更好的遊戲表現嗎，就來試試Vector GP66，採用Steelseries單鍵RGB全彩背光電競鍵盤，透過軟體能夠自定義每個按鍵背光色彩，多樣的按鍵背光模式還包括即時呈現遊戲中的彈藥、擊殺數、血量等狀態，更特別是能夠伴隨喜愛的音樂一同呈現RGB炫彩燈效；最新Wi-Fi 6E打造極致的遊戲速度，獨家MSI Center軟體不僅能監控系統，客製化的設定檔也能調節系統效能，排列系統記憶體吃重優先順序，帶來超乎想像的網路沉浸體驗。

Vector GP66指定款搭載最新第12代Intel® Core™ i7-12700H處理器、 GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU，原價NT$58,900，附贈專業電競滑鼠、質感後背包，狂價萬元享雙11回饋價NT$44,900！

黑魂低調質感且專為高效能需求而生的Vector GP66。 (圖／MSI提供)

GF63 Thin 遊戲剽悍火力隨身攜帶

GF63 Thin外蓋與鍵盤面均以精密工藝鋁合金材質打造，金屬髮絲紋外蓋設計搭配象徵電競龍魂精神的紅色龍盾logo點綴，底部不對稱X型設計理念，讓整體外觀更添質感，搭載窄邊框電競面板，纖薄機身同時提供寬闊視野，支援播放Hi-Fi高解析音樂，MSI APP PLAYER軟體能用筆電暢玩手遊多開，僅有1.86公斤的剽悍遊戲火力，就是GF63 Thin！

GF63 Thin限定款搭載i7-11800H處理器、GeForce RTX™ 3050 Ti筆記型電腦GPU，原價NT$39,900，雙11限時降萬元，只要NT$29,900，數量有限，售完為止。

纖薄有型的GF63 Thin雙11限時降萬元，只要NT$29,900。 (圖／MSI提供)

Prestige 14 Evo 行動生活完美隨行

不受限的行動生活，必須質感與風格兼具，同時還擁有續航力與高效率，安全防護更是不可或缺，完美滿足這些條件，首推Prestige 14 Evo，以別出心裁的鑽石切割設計與噴砂材質，搭配耀眼切邊處理，是細膩設計與性能完美融合的化身，沈穩大氣的太空灰、清新柔和的青石藍，兩種色調選擇帶來截然不同的風格，窄邊框的螢幕設計，搭配接近100% sRGB色域的高畫質面板，帶來最頂級的視覺享受；快速充電功能加上一整天的電池續航力，行動生活不停歇，能180度展開的角度，是適合每個人的生活態度，加大設計的絲滑觸控板，行動工作更有效率。

透過Tobii Aware螢幕防窺技術，擁有最先進的安全防護，當有人在你的背後時，螢幕便會透過模糊、變暗等方式提醒您注意，提供更高層級的隱私；最新Tile筆電追蹤功能，就算不小心遺失筆電，即使在關機或休眠狀態，也能透過手機上的Tile APP來追蹤位置，還可查閱位置歷程紀錄，協助找回遺失筆電。

Prestige 14 Evo指定款原價NT$44,900，雙11超值狂歡價NT$33,900，再送Microsoft 365個人版一年期(市價NT$2,190)。

入手一台Prestige 14 Evo，享受完美隨行的行動生活。 (圖／MSI提供)

相關產品連結:Stealth 17M (https://24h.pchome.com.tw/prod/DHAK5R-1900FMYWE)Sword 17 (https://24h.pchome.com.tw/prod/DHAK8I-1900FMQ0F)Vector GP66 (https://24h.pchome.com.tw/prod/DHAK5T-1900FDTFC)GF63 Thin限定款 (https://24h.pchome.com.tw/prod/DHAK8I-A900FM5JW)Prestige 14 Evo (https://24h.pchome.com.tw/prod/DHAK8A-A900F8ODV)