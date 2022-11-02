「呼吸道融合病毒」秋冬逆襲 2歲以下嬰孩須留意

今年秋冬面對3種病毒同時威脅，包括新冠肺炎、流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV），「免疫負債」來襲讓家長繃緊神經，醫師提醒落實防疫措施不鬆懈，疫苗打好打滿，避免同儕相互傳染，還是能安全度過秋冬病毒高峰期。

東元綜合醫院小兒神經內科醫師郭憶霆表示，呼吸道融合病毒其實已存在許久，今年9月份開始，門診數比過往增加4成以上，中重症的個案也增加許多，住院人數持續增加。一名6個月大的女嬰，被就讀幼稚園的姊姊傳染RSV，姊姊症狀輕微，很快就康復；女嬰病情卻急轉直下，不只發燒和咳嗽，還出呼吸喘、精神活力差和食慾不振情形，診斷為急性細支氣管炎合併脫水，住院給予氧氣罩和支氣管擴張劑治療，一周後才出院回家。

郭憶霆說，以「免疫負債」的概念來看，過去2年防疫措施做得好，大幅減少接觸呼吸道病毒的機率，但也意謂著大家體內都沒有抗體，以至於恢復正常生活後，病毒很輕易傳播開來。

郭憶霆表示，新冠肺炎、流感病毒、呼吸道融合病毒，都是透過飛沫或接觸傳染。RSV潛伏期約2至8天，症狀就像一般感冒，會咳嗽、發燒、流鼻涕，但最擔心病程惡化速度快，一下就會進展到劇烈咳嗽、呼吸急促的程度，嚴重呼吸衰竭就需要住院使用呼吸器輔助治療。

郭憶霆說，2歲以下小孩和老人家免疫力較弱要特別小心，高風險族群還包括早產兒、患有慢性肺疾病、神經肌肉系統疾病、先天性心臟病、或是氣喘的孩子。

而流感特色是易高燒、有較明顯的全身性症狀，像是腸胃道不適、肌肉痠痛；新冠肺炎則因病毒株的特性不同，難以透過症狀來分辨，不過醫療院所都備有快篩檢驗，可以及時正確診斷。

醫師提醒，RSV抗體沒有終身免疫，感染後還是有機會二次感染，而且孩子有可能同時感染2種病毒。醫師建議，孩子和主要照顧者都應該接種COVID-19疫苗和流感疫苗，形成完整防護網，保護家中抵抗力弱的老人及小孩。