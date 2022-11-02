換購電動車、工廠製程改善 未來都可納入空汙增量抵換

為提供開發案更多元的空氣汙染物增量抵減措施，環保署今天修正發布，新增從固定源、移動源及逸散源三大面向增量抵換來源項目，包括汰換電動車輛、工廠製程改善等，並提供開發單位與其他公私場所、政府機關協議合作機制，希望加速空汙防制策略推動，與解決開發單位增量抵換需求。

環保署今天修正發布「行政院環境保護署審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，提供更明確的抵換計算基準。

根據修正原則，抵換來源項目包括來自工廠防制設備及製程改善、汰舊換購電動車輛、港區船舶使用岸電、餐飲業裝設防制設備及農業剩餘資材採用腐化菌等。開發單位應於通過環境影響評估審查後，向環保署提出空氣汙染物抵換量取得計畫，經審查通過後執行抵換措施，以確保規畫措施實質可行，並明確化後續監督查核機制。

環保署表示，若抵換來源為委託政府機關辦理者，則無須提出前述抵換量取得計畫，直接由政府機關檢具相關證明文件。此外，新增開發單位與其他公私場所或政府機關協議合作機制，提供開發單位更多管道執行上述各項空氣汙染抵換措施。以汰舊換購電動車輛為例，將透過政府媒合平台，協助開發單位出資取得民眾換購電動車輛的空汙減量效益，作為抵換額度。

環保署表示，近期許多國際大廠轉向對台下單及台商持續回流擴充產能，加速開發國內產業園區，預期將增加不少空氣汙染物排放，抵換處理原則修正後將有助於提升空氣品質改善工作，對於開發案處於未符合空氣品質標準的空品區，未來進行抵換時，其抵換量需以增量的1.2倍計算。