施工裸露面積擴增恐影響空品 桃機第三跑道今通過環差

桃園國際機場的雙跑道服務容量在疫情前已接近飽和，預估未來旅運需求擴增，力拚2030年前完成第三跑道。為加快工期，最大施工裸露面積將從20公頃增為60公頃，恐衝擊空氣品質，桃機公司今天承諾，PM2.5、PM10等空氣汙染物超標將停止整地開挖，通過環評大會。

根據桃機規畫，第三跑道與既有的北跑道平行，長4千公尺、寬60公尺，原訂施工作業最大裸露面積20公頃，2020年通過環評。桃園機場公司表示，土地取得進度比預期更快，原規畫五區逐步動工，無法滿足政策目標，因此重做地質調查、安排工序後申請環差。

跑道屬於大面積整地工程，需要大面積施工，包括拆除既存建築、埤塘清淤翻曬、跑道高填方區域壓密及地質改良、埔心溪疏洪道及改建箱涵等工程。此案先前審查時，桃機評估最大施工面積上限恐高達110公頃，環評委員擔心，大面積裸露工程恐對空氣品質造成負面影響，桃機才將最大施工面積下修為100公頃，最大施工中裸露面積則控制在60公頃，並依工程、工期盡量縮減裸露面積，才通過環評初審。

環評大會上，桃機公司進一步承諾，若大園測站空氣品質指標大於200，且指標汙染物為PM2.5（細懸浮微粒）、PM10（懸浮微粒）時，將停止整地、開挖回填、土方運輸等施工行為。環評委員未再提出其他補充意見，全案通過環評大會。