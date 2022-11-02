快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飼料漲價恐影響蛋價？ 陳吉仲：尊重市場機制

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（中）今天出席麥當勞活動，推廣全台唯一「雨林聯盟認證」咖啡豆。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天出席麥當勞活動，推廣全台唯一「雨林聯盟認證」咖啡豆。記者吳姿賢／攝影

受成本上升影響，國內部分飼料廠商宣布飼料每公斤調漲0.5元，連帶衝擊禽畜業者生產成本，有蛋雞業者爭取蛋價調漲，農委會主委陳吉仲表示，會透過多項措施協助農民，並確保雞蛋供應無虞，至於價格會尊重市場機制。

各飼料大廠先前才宣布，10月1日起飼料價格每公斤調降0.4元，11月1日起又有廠商要調漲0.5元，稱新台幣對美元匯率走貶、原物料進口成本墊高。

飼料價格調漲恐連帶導致蛋價上揚，陳吉仲今天表示，行政院長蘇貞昌要求跨部會合作，繼續爭取玉米等相關營業稅減免到12月底，以降低玉米、黃豆價格高漲可能造成飼料價格上漲。

陳吉仲表示，今年下半年台幣匯率貶值，導致進口產品包括穀物價格也漲，因此飼料價格每公斤漲價5毛，會協助農民大量增加自動化、機械化，減少成本、提升競爭力等措施，雞蛋目標是確保對2300萬名消費者供應無虞，至於價格會尊重市場機制。

飼料 陳吉仲 農民

延伸閱讀

鍾東錦遭疑拿土地超貸 陳吉仲：會依法處理

陸專家來台探視 陳吉仲：盼合作讓大貓熊「團團」身體狀況更好

農委會稱大陸有必要可拿回「團團」 陳吉仲：是口誤

陸方稱「團團」有必要可拿回？ 陳吉仲這麼說

相關新聞

氣象局監測到台灣偷偷移動 學者：還在長高變瘦

氣象局透過GPS監測，發現台灣的斷層除地震外也「偷偷移動」。對此，學者今天說明，中央山脈東西兩側呈相互推擠，因此中央山脈...

「呼吸道融合病毒」秋冬逆襲 2歲以下嬰孩須留意

今年秋冬面對3種病毒同時威脅，包括新冠肺炎、流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV），「免疫負債」來襲讓家長繃緊神經，醫師提醒...

南方水氣北移宜蘭防豪雨 4日變冷北台灣低溫19度

氣象局表示，明天南方水氣北移，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨增加，宜蘭可能有豪雨發生；4日起再降溫，北台灣約攝氏19至...

別輕忽！家中「9大隱藏吃電怪獸」年噴近千元 換季2招省電費

入冬後不用開空調、電費大幅減少，但原來大部份人家中都有「9大待機吃電怪」，一年四季都在白白吃掉你錢包中的紙幣、更浪費地球資源！facebook page「台電電力粉絲團」...

北美館宣布第13屆台北雙年展策展團隊 明年11月開展

第13屆台北雙年展將於2023年11月開展。北美館今宣布，展覽將由台灣策展人周安曼（Freya Chou），作家、編輯與...

換購電動車、工廠製程改善 未來都可納入空汙增量抵換

為提供開發案更多元的空氣汙染物增量抵減措施，環保署今天修正發布，新增從固定源、移動源及逸散源三大面向增量抵換來源項目，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。