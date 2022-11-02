飼料漲價恐影響蛋價？ 陳吉仲：尊重市場機制

受成本上升影響，國內部分飼料廠商宣布飼料每公斤調漲0.5元，連帶衝擊禽畜業者生產成本，有蛋雞業者爭取蛋價調漲，農委會主委陳吉仲表示，會透過多項措施協助農民，並確保雞蛋供應無虞，至於價格會尊重市場機制。

各飼料大廠先前才宣布，10月1日起飼料價格每公斤調降0.4元，11月1日起又有廠商要調漲0.5元，稱新台幣對美元匯率走貶、原物料進口成本墊高。

飼料價格調漲恐連帶導致蛋價上揚，陳吉仲今天表示，行政院長蘇貞昌要求跨部會合作，繼續爭取玉米等相關營業稅減免到12月底，以降低玉米、黃豆價格高漲可能造成飼料價格上漲。

陳吉仲表示，今年下半年台幣匯率貶值，導致進口產品包括穀物價格也漲，因此飼料價格每公斤漲價5毛，會協助農民大量增加自動化、機械化，減少成本、提升競爭力等措施，雞蛋目標是確保對2300萬名消費者供應無虞，至於價格會尊重市場機制。