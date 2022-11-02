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婦團籲禁紙菸「太綁架情緒」 台大醫：禁新型菸品保護青少年

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「菸害防制法」修法備受關注，有婦幼團體稱應該全面禁止紙菸，但醫師提醒，近年快速竄起的新型菸品（電子煙、加熱菸）造成青少年尼古丁成癮更是嚴重問題，應優先修法禁止。圖／ingimage
「菸害防制法」修法備受關注，有婦幼團體稱應該全面禁止紙菸，但醫師提醒，近年快速竄起的新型菸品（電子煙、加熱菸）造成青少年尼古丁成癮更是嚴重問題，應優先修法禁止。圖／ingimage

菸害防制法修法備受外界矚目，近日有自稱婦幼團體宣稱，若愛護民眾健康應該全面禁售紙菸，就算尼古丁會讓人成癮，但菸草燃燒後的有害物質才是造成疾病的主因。長年致力反菸害專家、台大醫院家醫科醫師郭斐然說，最終目標當然是禁止所有菸品，但新型菸品快速竄起，應從保護青少年開始。

近年因新型菸品崛起，電子煙、加熱菸因其外形酷炫、口味特殊多樣等，不像紙菸產生大量可見二手菸，因而迅速在年輕族群中竄起，國健署統計有8.8%的高中職生抽電子煙。世界衛生組織（WHO）更警告，任何煙草都是有害的，當紙菸銷售量下降時，菸草公司強力推銷新型菸品如電子煙、加熱菸，並遊說政府放寬相關規定，目標就是要讓下一代對尼古丁成癮。

有婦幼團體近日在媒體上宣稱，應該全面禁售紙菸，而雖然尼古丁是菸草製品讓人成癮的原因，但大多數菸草引發的疾病，主要是菸草燃燒時產生的煙霧與有害物質所致，還發起名為「烤玉米能賣、煮玉米不能」活動，高喊若決心反菸應該全部都禁止，為何要做半套？

郭斐然表示，上述言論凸顯2大問題，包括「禁止新型菸品是為了防止青少年不入尼古丁成癮，而非用超乎現實的道德標準，綁架大眾情緒」、「尼古丁成癮是造成持續吸菸的主要原因，為什麼婦幼團體要幫尼古丁脫罪？」

郭斐然指出，我們絕對支持菸害防制的終極目標是「禁止所有菸品」，但現在紙菸人口占15%，有7成的吸煙者嘗試過戒菸，每年不到3到5%成功，就因為尼古丁戒斷症狀；此次修法討論新型菸品（電子煙、加熱菸），使用人口占5%，「如果連新型菸品都禁止不了，能夠阻止紙菸嗎？」質疑婦幼團體發言「若擬定這樣的政策，是要挑起吸菸者的仇恨嗎？」

「菸害防制法」超過15年未修法，此次共47條修正草案，上周五進行第一次朝野協商，多數委員對於禁止電子煙有共識，但加熱菸卻持不同立場，因此僅通過2條、4條保留，其餘待二次協商再討論。 國民黨立委林奕華強調「雙禁」電子煙、加熱菸的立場，就算退一萬步說，也未見衛福部納管加熱菸組合元件、載具的決心，若不用條文限制，屆時禁止電子煙也是白禁。

另一大爭議點，加熱菸通過「健康風險評估」後得以在台製造、販售等，時代力量立委陳椒華說，衛福部國健署稱要把關，事實上卻只審查業者自行繳交、從國外統整數據的報告，卻沒有國內自己的審查標準，「國健署要不要用功一點？」民進黨立委吳玉琴也說，包括加熱菸載具、健康風險評估等，至今完全不清楚內容及形式，若通過條文恐成「空白授權」，要求國健署再次說明。

國健署長吳昭軍則表示，「我從來沒有說要訂健康風險評估，我說『會嚴格審查健康風險評估』，若業者無法說服委員，它不見得會通過審查」。加熱菸經過監測上市後，若發生不良事件，例如成癮性、上市後資料不符等，會適時管控或相關機制處理。

國民黨立委林為洲說，應針對菸品陳列方式進行管理。研究證實，減少購買的便利性，可有效降低吸菸量和吸菸人口，但衛福部並未提出相關措施；目前便利超商將菸品放在櫃檯後方、最明顯的位置，等於以陳列之名行廣告之嫌，應針對菸品陳列方式進行管理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 衛福部

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