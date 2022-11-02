快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ITF旅展周五登場 買「高鐵假期」滿5千送2張5折券

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2022台北國際旅展（ITF）周五起登場，台灣高鐵祭出「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品。圖／本報資料照片
2022台北國際旅展（ITF）周五起登場，台灣高鐵祭出「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品。圖／本報資料照片

2022台北國際旅展（ITF）周五起登場。台灣高鐵為年底國旅熱潮加溫，祭出超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品，只要在旅展現場下單這三項產品，每名旅客再送高鐵假期1000元抵用券1張，使用TGo會員還享點數放大抵，此外，單筆滿5000元就送「標準車廂對號座5折乘車券」2張，滿萬元就送4張，再加碼送「高鐵聯名盥洗包」。

台灣高鐵表示，旅展期間銷售的「高鐵假期」三大指定產品，即日起至12月29日購買，依高鐵車票占位人數，贈送每人千元旅遊抵用券，可抵用下次購買「高鐵假期」的任一行程（可折抵出發日期至2023年3月31日止）。同時，高鐵線上旅展也持續熱銷「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項「冬遊饗食趣」產品，無法參加旅展現場的民眾，12月29日前可透過高鐵線上旅展選購。

ITF「高鐵假期」三大產品如下：

1.「搭高鐵．送住宿」：高鐵來回車票+住宿最低價等同住宿免費

網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等28家飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人2980元起，價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿。

2.「加時不加價」：高鐵來回車票+住宿或租車多送兩小時

提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇，指定商品皆享加時禮遇。

3.「不老玩家」：高鐵來回車票+住宿及遊程樂齡再加碼

年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每人折抵200元。

高鐵 住宿 旅展

延伸閱讀

雄獅ITF旅展祭優惠！4人同行最高省1萬、買機票送訂房金 獨家「賞櫻包機」開賣

2022「ITF台北國際旅展」11／4登場 五星飯店餐券千元不到、遊韓國東南亞免2萬

快趁旅展「買券保值」！國門開房價漲 ITF住宿券1折起

高鐵「捐血傳愛」本周五開跑 捐血就送高鐵抱枕

相關新聞

氣象局監測到台灣偷偷移動 學者：還在長高變瘦

氣象局透過GPS監測，發現台灣的斷層除地震外也「偷偷移動」。對此，學者今天說明，中央山脈東西兩側呈相互推擠，因此中央山脈...

「呼吸道融合病毒」秋冬逆襲 2歲以下嬰孩須留意

今年秋冬面對3種病毒同時威脅，包括新冠肺炎、流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV），「免疫負債」來襲讓家長繃緊神經，醫師提醒...

南方水氣北移宜蘭防豪雨 4日變冷北台灣低溫19度

氣象局表示，明天南方水氣北移，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨增加，宜蘭可能有豪雨發生；4日起再降溫，北台灣約攝氏19至...

別輕忽！家中「9大隱藏吃電怪獸」年噴近千元 換季2招省電費

入冬後不用開空調、電費大幅減少，但原來大部份人家中都有「9大待機吃電怪」，一年四季都在白白吃掉你錢包中的紙幣、更浪費地球資源！facebook page「台電電力粉絲團」...

北美館宣布第13屆台北雙年展策展團隊 明年11月開展

第13屆台北雙年展將於2023年11月開展。北美館今宣布，展覽將由台灣策展人周安曼（Freya Chou），作家、編輯與...

換購電動車、工廠製程改善 未來都可納入空汙增量抵換

為提供開發案更多元的空氣汙染物增量抵減措施，環保署今天修正發布，新增從固定源、移動源及逸散源三大面向增量抵換來源項目，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。