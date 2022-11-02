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ITF旅展周五登場 買「高鐵假期」滿5千送2張5折券
2022台北國際旅展（ITF）周五起登場。台灣高鐵為年底國旅熱潮加溫，祭出超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品，只要在旅展現場下單這三項產品，每名旅客再送高鐵假期1000元抵用券1張，使用TGo會員還享點數放大抵，此外，單筆滿5000元就送「標準車廂對號座5折乘車券」2張，滿萬元就送4張，再加碼送「高鐵聯名盥洗包」。
台灣高鐵表示，旅展期間銷售的「高鐵假期」三大指定產品，即日起至12月29日購買，依高鐵車票占位人數，贈送每人千元旅遊抵用券，可抵用下次購買「高鐵假期」的任一行程（可折抵出發日期至2023年3月31日止）。同時，高鐵線上旅展也持續熱銷「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項「冬遊饗食趣」產品，無法參加旅展現場的民眾，12月29日前可透過高鐵線上旅展選購。
ITF「高鐵假期」三大產品如下：
1.「搭高鐵．送住宿」：高鐵來回車票+住宿最低價等同住宿免費
網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等28家飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人2980元起，價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿。
2.「加時不加價」：高鐵來回車票+住宿或租車多送兩小時
提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇，指定商品皆享加時禮遇。
3.「不老玩家」：高鐵來回車票+住宿及遊程樂齡再加碼
年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每人折抵200元。
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