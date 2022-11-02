ITF旅展周五登場 買「高鐵假期」滿5千送2張5折券

2022台北國際旅展（ITF）周五起登場。台灣高鐵為年底國旅熱潮加溫，祭出超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品，只要在旅展現場下單這三項產品，每名旅客再送高鐵假期1000元抵用券1張，使用TGo會員還享點數放大抵，此外，單筆滿5000元就送「標準車廂對號座5折乘車券」2張，滿萬元就送4張，再加碼送「高鐵聯名盥洗包」。

台灣高鐵表示，旅展期間銷售的「高鐵假期」三大指定產品，即日起至12月29日購買，依高鐵車票占位人數，贈送每人千元旅遊抵用券，可抵用下次購買「高鐵假期」的任一行程（可折抵出發日期至2023年3月31日止）。同時，高鐵線上旅展也持續熱銷「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項「冬遊饗食趣」產品，無法參加旅展現場的民眾，12月29日前可透過高鐵線上旅展選購。