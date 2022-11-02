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玉山公布讓登山人害羞的數據 山屋步道清出人為廢棄物

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供

留在山裡的垃圾除了破壞自然美景，有礙觀瞻外，隨時間裂解出的塑膠微粒也會進入水體，汙染山區裡的水源、水池，玉山國家公園除宣布減量塔塔加遊憩區的垃圾，上午公布一項「讓登山人害羞的數據」，就是上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物，呼籲山友配合無痕山林，帶什麼上山就自己把東西帶下山。

玉山國家公園指出，遊客垃圾、廚餘衝擊生態，玉山地區過去常見遊客將未分類垃圾，任意丟在垃圾桶、垃圾子車，甚至任意棄置，尤其在塔塔加遊憩區，遊客常將吃完的果皮垃圾亂丟，除汙染環境，更吸引黃喉貂、台灣獼猴翻垃圾找食物，改變野生動物習性，甚至在動物排遺驗出微量塑膠。

因而呼籲大家進行登山活動時，所攜帶的食物、用品及廢棄物，請記得一起帶下山，登山除了到達想去的目標之外，更要追求不遺留物品、垃圾，這樣對於美麗的山野而言，才是實實在在的登山強者！也歡迎登山的朋友們在能力可及的情況下，隨手把看到的垃圾帶下山。

副處長林忠杉表示，10月初辦理保育志工淨山勤務，委由13位保育志工前往圓峰山屋周邊、圓峰營地及後四峰步道，總計清理包括寶特瓶、塑膠袋包裝、玻璃瓶、廢棄瓦斯罐、廢廚具及過期食物等廢棄物，共47公斤後，再加上轉往塔塔加登山步道，沿途也清出了衛生紙、食物包裝、寶特瓶及玻璃瓶等共13公斤，總計一次淨山就清出了60公斤的廢棄物。

玉管處表示，山林是人們與動物重要的資源，如果因為人為的廢棄任意棄置，不但會讓塑膠微粒等汙染物質進入大自然環境，減少垃圾桶是愛護野生動物、友善環境的作為，因此需要遊客、山友配合，將垃圾帶下山，降低遊憩行為對環境、野生動物保育的衝擊。

玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供
玉山國家公園發動志工上月在圓峰山屋周邊、營地及後四峰步道，再加上塔塔加登山步道共清理出60公斤廢棄物。圖／玉管處提供

玉山國家公園 廢棄物 登山步道

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