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睡到胸悶以為是甲狀腺惹禍 直到痛醒才發現心血管抽筋

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
部立雙和醫院心臟內科醫師洪明佑表示，心血管痙攣常在休息或睡眠時，除了影響睡眠品質外，嚴重時也可能造成心肌梗塞與猝死。圖／洪明佑醫師提供
部立雙和醫院心臟內科醫師洪明佑表示，心血管痙攣常在休息或睡眠時，除了影響睡眠品質外，嚴重時也可能造成心肌梗塞與猝死。圖／洪明佑醫師提供

27歲的游姓女子患有甲狀腺亢進，時常睡覺時感到胸悶心悸，以為是甲狀腺所致，直到近期睡到痛醒才進一步就醫，經檢查診斷竟有「心肌缺氧」，後續透過心導管心血管痙攣誘發檢查，發現游女睡覺時的不適源自「心血管痙攣」。部立雙和醫院心臟內科醫師洪明佑表示，心血管痙攣常在休息或睡眠時，除了影響睡眠品質外，嚴重時也可能造成心肌梗塞與猝死，應提高警覺並就醫。

洪明佑表示，心肌缺氧常見的機轉有二種，一是運動時因血液供給不及造成的供給缺氧，另一種是非運動時由心血管痙攣等原因引起的需求缺氧，近期全台溫度驟降，而天冷也容易誘發心肌缺氧。

據國際醫療科學期刊（IJMS）研究顯示，台灣急性冠心症患者中，高達57%患者有心血管痙攣，顯示心血管痙攣與心肌缺氧具高度相關性。

洪明佑表示，心血管痙攣也就是俗稱心血管抽筋，心血管平滑肌不正常收縮使血管全部或部分狹窄，使患者發生突發性心肌缺氧，若沒有事前預防或及時投藥，恐引發心絞痛或心肌梗塞，嚴重者恐心衰竭或猝死。

洪明佑表示，心血管痙攣有二大特徵，第一是好發時間點在休息及睡眠期間，該症狀是與其他心血管疾病最明顯的差異；第二為血壓與心跳，不同於心血管阻塞造成的血壓升高與心跳加快，心血管痙攣發作時，患者的血壓通常偏低且心跳偏慢，因此民眾如有在休息或睡眠時感到以上症狀，都應盡速就醫檢查。

洪明佑表示，心血管痙攣好發於40至70歲的族群，其中吸菸、喝酒、服用興奮劑藥物或甲狀腺亢進等，都會增加心血管痙攣風險。另外，已有證據顯示心血管痙攣是心血管阻塞和糖尿病的前兆，及早發現及早治療，可避免心血管阻塞。

洪明佑表示，心血管痙攣的成因非常多，避免吸菸、熬夜、焦慮、憂鬱、注意保暖，以及保持良好的生活習慣。

患者 睡眠 甲狀腺

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