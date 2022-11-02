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阿伯過馬路竟「僵」住 中國附醫AI輔助半小時揪元凶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師蔡崇豪示範，「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析。記者趙容萱／攝影
醫師蔡崇豪示範，「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析。記者趙容萱／攝影

71歲莊姓巴金森氏症男病患7年前出現中後期「步態凍僵」症狀，行走時會突然像是被黏住無法前進僵住，但因發病時機往往難以預測，病況逐漸惡化，甚至過馬路突然「僵」住，險象環生，半年前經向中國醫藥大學附設醫院神經內科求診，透過人工智慧醫學診斷中心的輔助，利用AI運算分析，半小時內快速輔助診斷，以及早介入治療，延緩病徵，如今生活可自理。

莊姓男子說，15年罹患巴金森氏症，手抖，走路腳拖地，雖有接受治療，但病況持續惡化，7年後出現步態凍僵，尤其過馬路走到一半突然僵在路上，還好有AI輔助診斷，他發作頻率與時間從平均一天約6次、總計30分鐘，降到一天約1次、5分鐘，生活品質變好。

中國附醫神經內科部主任蔡崇豪說，巴金森氏症為慢性神經退化，盛行以老年為主，發病主因為大腦「黑質」退化，使得神經傳導的多巴胺細胞死亡，讓神經運動混亂與無法控制，早期出現動作慢、手僵硬、手顫抖等，且為「靜態性顫抖」，也就是人不動時，反而手或腳會抖，中後期出現動作緩慢、步態凍僵等動作症狀。

蔡崇豪指出，巴金森氏症診斷不易，在缺乏人工智慧AI輔助前，醫師需經層層神經內科檢查及相關量表試驗後才能診斷，尤其中後期症狀，單憑肉眼難以區辨，診察曠日廢時，錯過精準用藥時間，影響病人生活品質。

中國附醫人工智慧醫學診斷中心主任許凱程說，步態凍僵發病難以預測，該中心與神經內科醫師團隊利用AI聯手打造「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析，讓患者精準用藥、及早介入治療，且可讓病人在家中拍影片上傳，遠距即時掌握病況，半小時內快速輔助診斷，未來還可以投入偏鄉醫療，減少偏遠地區、動作障礙病人舟車勞頓。

中國附醫巴金森氏症治療團隊運用智慧醫療輔助即時診斷，讓醫護及早介入治療延緩該疾病的臨床研究，去年九月發表於SCI醫學期刊「Frontiers in Aging Neuroscience」，獲醫界高度重視，今年受邀於台灣神經學學會發表專題研究分享。

莊姓巴金森氏症病患半年前經向中國附醫求診，利用AI「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」運算分析，快速輔助醫師診斷，及早介入治療，如今生活可自理。記者趙容萱／攝影
莊姓巴金森氏症病患半年前經向中國附醫求診，利用AI「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」運算分析，快速輔助醫師診斷，及早介入治療，如今生活可自理。記者趙容萱／攝影

巴金森氏症 AI 團隊

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