立院通過 要求交通部檢討高雄「MeN Go 卡」納台鐵區間車

立法院交通委員會今天通過臨時提案，要求交通部一個月內邀集相關部會，研議將台鐵區間車納入高雄「MeN Go 卡」整合。

提案人立委劉世芳、趙正宇等人今天共同提案指出，高雄推行「MeN Go 卡」，整合轄內捷運、公車、輕軌、公路客運、渡輪、YouBike、計程車、共享電動機車及停車轉運停車場等，提供通勤通學及觀光旅遊族群單一行動介面查詢高雄地區所有公共運輸服務。

提案內容進一步說明，高雄市以及未來計畫可能擴及的其他縣市，除了「MeN Go 卡」現行整合的公共運輸之外，多數仍會將鐵路作為主要旅運、通勤工具，目前ＭaaS仍在區域試行階段，考量未來發展並納入更多元支共共運輸，因此提案交通部於一個月內邀集相關部會、機關，研議將台鐵區間車納入「MeN Go 卡」整合之可行性，並比較其他縣市是否可比照辦理。

交通部指出，將遵照辦理。全案通過。